Milan, scelta fatta a centrocampo: Maldini pronto al tutto per tutto

Il Milan ancora deve sostituire degnamente il partente Franck Kessie che si è accasato al Barcellona. A quanto pare, però, la dirigenza si sta muovendo a pochi giorni dall’inizio del campionato per regalare al tecnico Pioli un nuovo calciatore da rinforzare per la linea mediana

Il direttore tecnico, Paolo Maldini, tenterà l’affondo finale per uno degli obiettivi principali del club. L’obiettivo è quello di riuscire ad acquistarlo a pochi giorni dall’inizio della Serie A e magari avere già la squadra al completo. Non sarà affatto semplice visto che la richiesta, da parte della società detentrice del cartellino, è molto alta. I rossoneri, però, non ci stanno e vogliono affondare il colpo nei prossimi giorni.

Milan, obiettivo rinforzare il centrocampo

Mancano ancora pochi giorni per l’inizio di questo nuovo campionato 2022-23. I campioni di Italia del Milan inaugureranno il torneo sabato 13 agosto, alle ore 18:30, allo stadio ‘San Siro’ contro la nuova Udinese di Andrea Sottil. Pochi giorni prima dell’inizio dell’importante incontro, però, la società intende rinforzare la rosa con un nuovo acquisto di qualità. Finalmente per i tifosi è arrivato Charles De Keteleare, ma a quanto pare non basta. Il motivo è molto semplice visto che si deve ancora sostituire degnamente Franck Kessie. L’ivoriano ha salutato tutti già a giugno (anche se in realtà già da gennaio si sapeva del suo approdo in blaugrana) e quella zona mediana del campo è ancora vacante. Tommaso Pobega, di ritorno dal prestito al Torino, è più che una soluzione ma potrebbe anche non bastare. L’obiettivo di Maldini è quello di acquistare un nuovo calciatore (magari italiano) che possa sposarsi alla perfezione nello scacchiere di Pioli. Il nome c’è. Ed anche il cognome. Non solo: gioca anche in Serie A, quindi non avrebbe alcun tipo di problema per quanto riguarda l’ambientamento.

Milan, contatti col Sassuolo per Frattesi: le ultime

Davide Frattesi ed il Milan: un matrimonio che si può fare. Anche se bisogna fare presto visto che mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato estivo ed anche per un altro motivo. Quale? Il Sassuolo, con i suoi gioielli, è una vera e propria miniera d’oro. La crescita esponenziale del nuovo centrocampista della nazionale azzurra è sotto gli occhi di tutti ed è pronto al grande salto. Il Milan tenterà l’affondo, ma per acquistarlo ci vorranno almeno 30 milioni di euro. Una cifra considerata esagerata per i rossoneri, ma i romagnoli non hanno alcuna intenzione né di applicare sconti e nemmeno di avere contropartite tecniche.