Elisabetta Gregoraci rosso passione, il costume è davvero mini

Cinque foto, fra sorrisi e divertimento: Elisabetta Gregoraci in vacanza è una sirena e quel costume fa sussultare di gioia la community.

La sua estate. Come sempre verrebbe da dire. Elisabetta Gregoraci è la regina dei palchi con Battiti Live, e il pubblico che la segue dal vivo o in tv non può fare a meno di sottolineare quei look pazzeschi che mostra ad ogni conduzione.

Spacchi vertiginosi, forme meravigliose, poi quella grinta pazzesca che le permette di essere apprezzatissima conduttrice. Anche quest’anno la trasmissione ha fatto registrare un clamoroso successo. In giro per l’Italia la Gregoraci ha abbracciato e coinvolto gli appassionati di musica, e poi ha ripostato sui suoi social tante curiosità. I retrorscena del backstage, le sedute di trucco, la scelta degli abiti che sono stati sempre apprezzati. Fra il programma ed altre collaborazioni pubblicitarie la sua estate fino a questo momento è andata avanti all’insegna del lavoro. Ora è il momento di un po’ di pausa, e la splendida showgirl calabrese ha scelto di mostrare alcuni momenti della sua giornata. Il risultato? Abbastanza chiaro nelle foto, ma soprattutto nei commenti in arrivo da una community in costante crescita.

Elisabetta Gregoraci in barca è pazzesca

Progetti, trasmissioni, interviste di ogni genere. Elisabetta Gregoraci non è solo un personaggio molto amato dal pubblico, ma è soprattutto una donna che ha sempre spinto le cronache a cercare qualcosa in più della sua vita privata. Del resto, la storia lunga e travolgente con Briatore è stata al centro del gossip, ma anche da questo punto di vista la showgirl ha avuto una grande capacità.

La sua abilità è nel non svelare troppo della sua vita privata, nel preservarla da attacchi e da chi è fin troppo curioso o invadente. Ci è riuscita anche quando è stata protagonista apprezzatissima del Grande Fratello Vip, e nonostante il suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli sia stato in qualche modo “spinto” dai social, lei è andata per la sua strada. Della serie “sono io a scegliere cosa dare in pasto alle cronache o ai fan”. Una scelta corretta, anche in considerazione del suo seguito e dell’affetto che incassa ogni volta che “regala” qualche scatto alla community.

Di recente la Gregoraci ha infatti postato una galleria in 5 scatti con un costume rosso in barca. Fisico travolgente, sguardo ammaliante, forme accattivanti. Un successone in circa 500 commenti per una istantanea da sogno che ha colpito proprio tutti. Anche i vip hanno lasciato una frase o un cuore per una donna bellissima che non smette mai di stupire.