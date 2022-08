Sabrina Salerno, maglia bucata e l’intimo è un filo: scatto rovente

Sabrina Salerno delizia tutti i suoi follower di Instagram con uno scatto che non poteva assolutamente passare di certo inosservato.

Sotto gli occhi dei suoi follower, che non vedevano l’ora di poter visionare il suo nuovo capolavoro, Sabrina Salerno fa impazzire tutti. Tant’è vero che il post sta raccogliendo il successo che merita. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato.

L’estate rende tutto più attraente e per certi versi bollente. Le vip italiane tramite Instagram regalano scatti da sogno, si scoprono, mostrano fisici tonici che fanno impazzire i fan. E’ il caso anche di Sabrina Salerno. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità. Tutti in piedi per la nativa di Genova che sa sempre come prenderci. Siete curiosi di conoscere il tutto? Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Anche questa volta si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi.

Spettacolo unico, con Sabrina Salerno assoluta protagonista

Poco importa se da attrice o da cantante, l’importante è che la stessa ci ha regalato delle emozioni incredibili. Le stesse che sta facendo attualmente sui social network e con degli scatti che meritano decisamente tanto. Non è affatto un mistero il fatto che sta raccogliendo un grandissimo successo: sia per quanto riguarda i “like” che i commenti di approvazione. In questi casi bisogna alzarsi tutti quanti in piedi per lei e complimentarsi per l’ultimo post davvero incantevole. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, regina assoluta del fascino, icona di stile e di sensualità. Non lo diciamo solo noi, perché è un dato chiaro da tempo. Se sul palco la Salerno ha conquistato tutti fin dall’inizio, e anche in tv fra show e film ha catturato la curiosità, pure i social sono stati per lei una strada per incassare apprezzamenti e attestati di stima. Guardando le foto verrebbe da dire che i motivi sono abbastanza chiari, così come lo sono stati in una lunghissima carriera. Il suo fascino è infatti rimasto immutato, anzi se vogliamo è ancora più travolgente. I fan infatti commentano continuamente, e spesso le chiedono quale sarà la sua prossima tappa in televisione restando in attesa di rivederla in tutto il suo splendore.