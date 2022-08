Belen piccante in bianco e nero: ma l’intimo dov’è?

Belen Rodriguez, qualcuno ha notizie del suo intimo che non si vede da nessuna parte? Uno scatto che ha lasciato tutti quanti i suoi follower decisamente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui si sta superando decisamente il livello

Ovviamente si tratta di una buona notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Uno scatto che veramente ci lascia senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde, cosa mai possiamo dire in merito a questo nuovo capolavoro che non poteva assolutamente passare inosservato. Anche perché, rispetto alle altre volte, non si hanno notizie del suo intimo che veramente nessuno sa dove sia. Una risposta a questa domanda davvero non c’è – FOTO

Belen Rodriguez, qualcuno ha notizie del suo intimo?

Ancora un altro scatto in “bianco e nero“. Un filtro che, sicuramente, dà quel tocco in più a tutti questi scatti e delizie che ci regala. Anche questa volta non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi e applaudire un capolavoro del genere che non poteva assolutamente passare inosservato. Un qualcosa di veramente eccezionale che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Un corpo semplicemente perfetto e delle gambe che sembra davvero non finiscano più per quanto siano le stesse sensuali e divine. Anche se, come riportato in precedenza, la domanda che ci tormente è un’altra: che fine avrà mai fatto il suo intimo? Nessuno lo sa ma, a quanto pare, molti di loro una risposta non la vogliono neanche sapere visto che gli va più che bene così. Siamo consapevoli che, con tutti questi discorsi, abbiamo alzato notevolmente il vostro livello di curiosità. Ed allo stesso tempo siamo lieti di annunciarvi che è arrivato il grande momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta che annullare tutti i vostri impegni e godervi lo spettacolo.

Belen Rodriguez, in bianco e nero è divina – FOTO

Questa volta siamo in seria difficoltà visto che non sappiamo affatto da dove iniziare. Dal cappello di paglia per proteggersi dal sole oppure dalle gambe semplicemente perfette? Oppure partire direttamente dalla sua posa che definire “incantevole” è assolutamente troppo poco. Davvero non sappiamo cosa dire e soprattutto come comportarci in merito. Completamente nuda e senza neanche un filo di protezione. Bisogna osservare il tutto come se fosse una opera d’arte: rimanere in silenzio e godersi lo spettacolo.