Agustina Gandolfo, tris bollente in costume: curve incontenibili – FOTO

Agustina Gandolfo semplicemente esplosiva in costume, lady Lautaro propone un tris di scatti da capogiro: fisico micidiale.

I giocatori di Serie A sono al lavoro già da diversi giorni in ritiro per farsi trovare pronti al via della nuova stagione, prevista tra poche settimane. Mentre per le loro compagne, è ancora il momento di godersi vacanze, sole e mare. E così, mentre Lautaro Martinez lavora agli ordini di Simone Inzaghi per ricomporre con Lukaku la coppia che ha fatto le fortune dell’Inter, la sua compagna Agustina Gandolfo regala spettacolo su Instagram.

Agustina Gandolfo, una ‘fan’ sfegatata dell’estate: che spettacolo lady Lautaro

Lady Lautaro è senza dubbio una delle wag più affascinanti del nostro campionato, una bellezza davvero non banale che colpisce al cuore. Una sensualità pazzesca ma soprattutto un sorriso contagioso e un atteggiamento sempre solare e positivo che ha finito per conquistare il popolo del web e i tifosi dell’Inter. Agustina si è sempre dichiarata felice di essere in Italia e a Milano, ringraziando ripetutamente per l’accoglienza che le è stata riservata. La famiglia Martinez (a cui si è aggiunta la piccola Nina, figlia della coppia e immediatamente adottata come mascotte dalla community e dal tifo nerazzurro) si è perfettamente integrata e non è un caso che il ‘Toro’ abbia deciso di prolungare il suo contratto con l’Inter fino al 2026. Così come non è casuale che Agustina abbia deciso di aprire un ristorante nel rinomato quartiere Brera. Una avventura imprenditoriale per la quale c’è grande curiosità e che sancisce il legame fortissimo che si è creato con l’ambiente milanese. I tifosi dell’Inter sperano che tutto questo si traduca nei fatti sul campo, e fin qui, da questo punto di vista, Lautaro non ha quasi mai deluso. Intanto, Agustina, prima di tornare a Milano, come detto si gode ancora un po’ di vacanze.

Agustina Gandolfo, fisico statuario in bikini: scollatura da capogiro, il lato B in perizoma ancor di più

In una delle location più esclusive in Sardegna, lady Lautaro si esibisce in costume in grandissima forma. Come sanno i fan più accaniti – su Instagram ha quasi raggiunto il traguardo del milione di followers – Agustina ama curare la sua forma fisica con tanta palestra. E i risultati si vedono. Il fisico che emerge dal tris di scatti in costume è a dir poco statuario. La scollatura è eclatante, le curve sinuose e prorompenti dei fianchi e del lato B lasciano ancor più senza fiato. Un autentico capolavoro salutato dall’ovazione della community.