Partita a carte con Elisa De Panicis? Il perizoma è solamente un filo

Chi non vorrebbe disputare una partita a carte con la splendida Elisa De Panicis? L’ultimo scatto che ha deciso di pubblicare la mitica cantante non è passato assolutamente inosservato sotto gli occhi da parte dei suoi follower – FOTO

Un qualcosa che merita decisamente e che deve essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora di poter vedere un capolavoro del genere. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Elisa De Panicis, che vacanza a Mykonos

Continua la strepitosa vacanza ad opera di Elisa De Panicis in quel di Mykonos. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala uno spettacolo del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi e proprio nella maniera in cui piace a noi. Anche se, a dire il vero, ha un tantino esagerato. Questa non può che essere una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Ovviamente siamo consapevoli che stiamo aumentando il vostro livello di curiosità. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Una partita da giocare a carte sul suo lettino mentre si gode il sole ed un vestito “bucato” ed un perizoma che sembra quasi inesistente. Abbiamo già detto abbastanza, adesso è arrivato il momento di vedere il tutto. Godetevi lo spettacolo che merita decisamente. Buona visione.

Elisa De Panicis, perizoma inesistente: che spettacolo – FOTO

Su una cosa siamo sicuri: il bianco è un colore che le dona alla perfezione e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Delle gambe così perfette e allo stesso tempo allenate non ne vediamo spesso. Una bella mescolatina alle carte, insieme ad un vestito completamente bucato ed un perizoma in bella vista che all’apparenza sembra completamente inesistente. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Che spettacolo la classe ’92 che ci delizia con questo post che sta raccogliendo il successo che merita. Boom di “like” per lei.