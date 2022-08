Melissa Satta, perizoma in primo piano: da guardare con cautela

Melissa Satta ci regala un nuovo scatto che ha pubblicato direttamente sul proprio profilo ufficiale Instagram. Inutile ribadire che lo stesso non ha alcun bisogno di nessuna presentazione e che merita di essere visionato con la massima attenzione – FOTO

Un qualcosa di veramente eccezionale che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi di tutti i suoi follower che davvero non vedevano affatto l’ora di poter visionare un capolavoro del genere. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Melissa Satta, uno scatto semplicemente sontuoso

Anche in questa occasione non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi e di ringraziare la mitica Melissa per il nuovo regalo che ci ha fatto. Probabilmente non sa che ogni sua immagine che ci dona è una gioia per i nostri occhi. Uno scatto che ci aiuterà a svoltare completamente la giornata. Una sensazione di “freschezza” in questa estate che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere, ma possiamo confermare che davvero siamo su un’altra dimensione quando si parla di lei. Non abbiamo davvero più parole per poter descrivere la sua straordinaria bellezza. Il titolo non è assolutamente ingannevole: quindi preparatevi al meglio. Un qualcosa che, molto probabilmente, fino ad ora non avete mai visionato. Adesso, però, basta parlare visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con estrema ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Melissa Satta, il perizoma in primo piano è davvero sublime – FOTO

La nativa di Boston ci regala una perla direttamente dal luogo in cui si trova in vacanza: la splendida cornice della Sardegna. Una foto che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Dopo una bellissima nuotata in mare è sempre ora di una foto: salire in barca, mettersi in posa per l’occasione, voltarsi di spalle e guardare fisso l’obiettivo della fotocamera. Ovviamente con il perizoma in bella vista che tende quasi a sparire da un momento all’altro. Tutto troppo mini e tutto troppo dannatamente sexy.