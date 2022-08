Skriniar fa tremare l’Inter: nuovo clamoroso ribaltone

Che Milan Skriniar sia (molto probabilmente) uno dei difensori centrali più forti del nostro campionato non c’è alcun minimo dubbio. Tanto è vero che la big europea lo ha puntato forte ed è pronta ad acquistare il suo cartellino

Una preoccupazione non da poco per la società nerazzurra che, a partire dalla prossima stagione, può seriamente perdere uno dei leader della squadra allenata da Simone Inzaghi. Molto difficile per lo slovacco possa esserci una eventuale partenza, anche perché da Milano sono sicuri che per quest’anno non si muoverà. La paura, però, è che il prossimo anno possa andare via ad una offerta molto importante. I tifosi iniziano già a tremare.

Inter, possibile addio per Skriniar nel 2023

Il centrale, così come il resto dei suoi compagni di squadra, non ha per nulla brillato nella pesante sconfitta che il ‘Biscione’ ha rimediato contro l’ottimo Villarreal di Unai Emery. Non è affatto un mistero o per caso che gli spagnoli, la scorsa stagione, siano arrivati in semifinale di Champions League fermati solamente dalla corazzata Liverpool. Nonostante si tratti di una amichevole, però, rimane il fatto che la squadra ha subito ben quattro reti. Un campanello d’allarme in vista dell’esordio in campionato che ci sarà sabato 13 agosto contro il Lecce. Per carità, i salentini non sono come gli spagnoli, però la preoccupazione rimane e non si può mettere definitivamente alle spalle una prestazione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti sostenitori. Detto ciò, lo slovacco continua ad avere ammiratori, in particolar modo una big europea che non vede l’ora di potersi assicurare le sue prestazioni non in questa stagione (visto che oramai mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva), ma il prossimo anno quando le cose potrebbero decisamente cambiare.

Inter, Galtier non ha dubbi: per la difesa punta forte su Skriniar

Il tecnico parigino, Cristophe Galtier, ha esordito nel migliore dei modi con la sua nuova squadra in campionato, sbarazzandosi del Clermont (fuori casa) per ben cinque reti a zero. Un inizio davvero niente male per i francesi che promettono grandi cose. Almeno in campionato, poi in Europa è sempre una storia a sé. L’unica cosa certa, però, è che lo stesso sta seriamente puntando di rinforzare il reparto difensivo con l’ex Sampdoria, l’unico vero nome che interessa alla dirigenza francese che è pronta a tentare l’affondo per lui. Possibile che l’accordo del calciatore venga rinnovato a breve, ma ciò non vuol dire che non possa andare via a parametro zero (scadenza 30 giugno 2023)