Elisabetta Gregoraci, gambe da infarto: mai viste così – FOTO

Elisabetta Gregoraci si lascia ammirare in dettagli super provocanti, la showgirl calabrese da’ spettacolo con una visione da urlo

Una estate nel segno di Elisabetta Gregoraci, è quella che stiamo ammirando. Sul web ma non soltanto, la showgirl calabrese sta strappando applausi a scena aperta in ogni dove, incantando tutti in maniera irresistibile. E gli scatti che posta quasi ogni giorno non fanno che accrescere questo sentimento nel cuore dei fan.

Gregoraci, la regina delle piazze d’Italia strappa applausi

Elisabetta anche per questa estate è stata confermata alla conduzione delle prime serate del Tour di Battiti Live, su Mediaset. Serate in concerto alle quali fa da madrina e padrona di casa in maniera pressoché perfetta, confermandosi una delle conduttrici televisive più brillanti del momento. Eleganza e presenza scenica del resto sono sempre state tra le caratteristiche principali di Elisabetta, che è acclamatissima dal pubblico delle piazze italiane nelle quali il tour si sta recando.

Una piacevole novità e un ritorno al passato, se vogliamo, quella delle piazze piene a cantare a squarciagola i maggiori successi degli artisti in tour. Un aspetto che sicuramente rende Elisabetta molto felice e che la investe di una responsabilità particolare, che sta assolvendo nel migliore dei modi. Finora, il tour si sta rivelando un successo e parte del merito non può che essere suo. Che appare davvero in gran forma da tutti i punti di vista. A 42 anni, è nel pieno della maturità professionale ed esistenziale, ma continua ad esibire un fascino giovanile ed irresistibile. Del quale abbiamo continua prova sul suo seguitissimo profilo Instagram. Presto la Gregoraci raggiungerà quota due milioni di followers. I suoi fan sono sempre più pazzi di lei, anche grazie a scatti come l’ultimo, davvero da capogiro.

Elisabetta Gregoraci, in bicicletta la gonna spalanca la visione sulla meraviglia: lo spacco è infinito, gambe perfette

La bella Elisabetta si fa immortalare in bicicletta, con un elegantissimo abito color rosa pastello che ne incornicia alla perfezione la silhouette. In primo piano, risalta in particolare il dettaglio delle sue gambe perfette, scoperte da uno spacco infinito e illegale. La visione praticamente inguinale non può che infiammare il cuore dei fan e accendere la loro passione. Uno spettacolo nello spettacolo, omaggiato, manco a dirlo, da innumerevoli messaggi di adorazione. Elisabetta si conferma una delle regine assolute del web italiano, icona di fascino mediterraneo davvero con pochissimi eguali.