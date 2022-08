Carolina Stramare, il vestito non copre praticamente nulla: da bollino rosso

Carolina Stramare ci ha deliziato con un nuovo post che ha deciso di aggiungere alla sua pagina ufficiale di Instagram insieme agli altri capolavori. Anche in questa occasione si è decisamente superata. D’altronde non è assolutamente un mistero e neanche una sorpresa – FOTO

Questa volta, però, ha fatto vedere a tutti le sue importanti e straordinarie qualità. Non che le altre volte non lo abbia fatto. Non stiamo assolutamente dicendo questo, ci mancherebbe altro. Un post che ti fa rimanere completamente senza parole e soprattutto senza fiato. Tanto è vero che anche noi della redazione siamo rimasti letteralmente stupiti da quello che ci siamo trovati di fronte. Un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione

Carolina Stramare, da rimanere senza fiato

Anche in questa occasione non possiamo fare altro che alzarci in piedi ed applaudire il suo ultimo post che ha pubblicato direttamente su Instagram. Inutile ribadire che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che stavano attendendo con ansia un altro dei suoi capolavori. Puntualmente è arrivato, proprio come un orologio svizzero. I risultati sono a dir poco straordinari. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Quando si parla della nativa di Genova tutto il mondo si blocca: ogni sua immagine ci fa rimanere completamente senza fiato. Proprio come quella che a breve vedrete e che vi farà perdere completamente la testa. Anche perché, se quello era il suo obiettivo, allora non ci resta che dirle che ha raggiunto il suo scopo. Con noi ci è riuscita alla grande: adesso è il vostro turno. Siamo sicuri (ci mettiamo la mano sul fuoco) che anche con voi sarà molto difficile affrontarle. Una opera d’arte che non può assolutamente passare inosservata. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti aspettavate. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Carolina Stramare, il vestito non copre nulla: incantevole – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo: un vestito che non copre assolutamente nulla. Non siamo nemmeno così sicuri che indossi un reggiseno in questa occasione. Il vestito le dona alla grande e mette in risalto le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di alcun tipo di commento. Gambe che sembrano davvero non finire mai. Una visione a dir poco paradisiaca, su quello non ci sono dubbi. Una rosa in mano, un lato ‘A’ divampante ed uno sguardo sempre più sexy. Cos’altro?