Costanza Caracciolo, vestito trasparente, qualcuno ha visto il bikini?

Costanza Caracciolo ci ha deliziato con un nuovo post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

Noi della redazione ancora ci dobbiamo riprendere da quello che abbiamo visto e da quello che, a breve, visionerete anche voi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. E’ vero che non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala una emozione del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta che rimanere qui con noi per osservare il tutto.

Tutti in piedi per Costanza Caracciolo

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi dopo aver visto il suo ultimo contenuto che sta avendo moltissimo successo su Instagram tra “like” e commenti di approvazione. Ancora una volta, la nostra Costanza, non ha per nulla deluso le aspettative. In realtà non lo ha mai fatto a dire il vero visto che ci ha sempre regalato delle fantastiche emozioni che non possono assolutamente essere messe da parte. Continua la sua strepitosa vacanza, insieme al compagno Christian Vieri e delle loro due figlie, in quel di Formentera. Non è assolutamente un mistero il fatto che l’isola spagnola, dopo l’arrivo da parte dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, è diventata ancora più bollente di quella che è in realtà. Il suo scatto è una goduria per i nostri occhi, così come il suo look che non può assolutamente passare inosservato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando allora non vi resta che rimanere qui con noi per poter guardare, tutti quanti insieme, la sua ultima opera d’arte.

Costanza Caracciolo, selfie devastante: del bikini nessuna traccia – FOTO

Uno scatto che lascia tutti quanti noi senza parole. D’altronde, cosa mai si può dire in merito dinanzi ad una bellezza del genere. Quel suo sguardo ci manda completamente fuori di testa. Ci manda completamente in tilt. Se il suo obiettivo era questo allora dobbiamo complimentarci con lei visto che ci è riuscita alla grande. Un vestito completamente trasparente. Sì, avete visto fin troppo bene: sotto non c’è assolutamente nulla. Qualcuno ha notizie del suo bikini? Noi no, forse neanche lei.