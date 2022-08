Cristina Buccino, visione bollente: il perizoma si nasconde sempre di più

Anche in questa occasione la nostra Cristina Buccino non ha deluso assolutamente le aspettative. A dire il vero non ricordiamo affatto un episodio in cui ci ha fatto rimanere male di un qualcosa che non c’è assolutamente piaciuto – FOTO

Sappiamo benissimo che questo giorno non potrà mai avvenire. Nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo scatto che definire “paradisiaco” è assolutamente troppo poco. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando oppure non avete visto il suo ultimo capolavoro non preoccupatevi visto che ci siamo noi ad accontentare le vostre richieste, visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Buona visione a tutti voi.

Cristina Buccino, il nuovo post è da brividi

Non possiamo fare altro che alzarci in piedi e complimentarci con lei per l’ultima opera d’arte che ci ha regalato. La stessa, ovviamente, sta ricevendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo all’importante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non vedevano l’ora di poter visionare un qualcosa del genere che ci ha lasciato inevitabilmente senza parole. Non solo: anche senza fiato. Non basta solamente il caldo che non ci sta lasciando un attimo di tregua e queste temperature bollenti che manderebbero in tilt chiunque. Ci si mette anche la nativa di Castrovillari con uno scatto che ci ha completamente spiazzato. Noi della redazione siamo andati decisamente in difficoltà visto che non sapevamo appunto quale foto pubblicare. Poi la scelta è caduta proprio sulla prima che, sicuramente, vi piacerà. Non che le altre siano da meno, assolutamente no: non stiamo dicendo questo, ci mancherebbe altro. Quella che visionerete tra pochissime righe è un qualcosa che veramente non sta né in cielo e né in terra. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Cristina Buccino, da rimanere senza parole e senza fiato – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Proprio come nelle altre occasioni in cui ha fatto vedere le sue brillanti forme e straordinarie qualità. Da rimanere senza parole: non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata. Spalle scoperte e bikini in bella evidenza. Il perizoma è solamente un filo e che mette in risalto il suo lato ‘B’ ed il resto delle forme a dir poco incantevoli.