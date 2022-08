Elisabetta Canalis, relax bollente: il suo intimo di più – FOTO

Elisabetta Canalis ci regala una nuova e deliziosa foto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram che merita di essere visionata con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole

Anzi, non solamente senza parole, ma decisamente senza fiato. In realtà non si tratta affatto che la nativa di Sassari ci regala una perla del genere, ma in questa occasione possiamo confermare che ci ha definitivamente spiazzato e colpito. In realtà non ricordiamo assolutamente una volta in cui l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ abbia toppato, ma questa volta non le si può dire nulla se non farle i complimenti per il suo nuovo capolavoro – FOTO

Elisabetta Canalis, il relax ad Alghero continua…

Continuano le sue strepitose vacanze ad Alghero dove sta mostrando, a tutti i suoi follower, davvero tutte le sue straordinarie qualità che meritano di essere osservate con la massima attenzione. Una Elisabetta Canalis molto attiva sui social network, tra ‘stories’ e nuovi post davvero sta facendo perdere completamente la testa ai suoi follower. Il contenuto di quello che vedrete a breve non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, ma merita di essere visto molto attentamente. Semplicemente spettacolare, in realtà non ci vengono in mente altre parole visto che le abbiamo esaurite tutte. Non si tratta affatto della prima volta che vediamo una opera d’arte del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Mettendo in mostra un fisico semplicemente perfetto e delle forme che farebbero invidia a tutte le donne del mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando allora non vi resta che rimanere qui con noi visto che lo spettacolo sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, intimo da urlo: visione paradisiaca – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Occhi chiusi mentre è stesa sul suo letto, un intimo trasparente in cui fa vedere decisamente tutto quello che serve, un fisico scolpito e delle gambe ben allenate che sembrano davvero non finiscano mai. Un altro capolavoro firmato dalla mitica 43enne che sa sempre come deliziare i suoi follower con degli scatti che fanno perdere completamente la testa. Anche questa volta ci è riuscita ed i risultati sono stati stupefacenti. Da vedere e rivedere con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi: semplicemente spettacolare.