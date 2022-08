Wanda Nara, bikini pronto ad esplodere: il perizoma è solo un filo

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di una delle icone della nostra speciale rubrica: ovviamente ci stiamo riferendo alla fantastica Wanda Nara che ci ha deliziato con una nuova immagine semplicemente sublime

Da rimanere a bocca aperta, senza parole e soprattutto senza fiato: se pensate che stiamo esagerando è solamente perché non avete ancora visto il suo ultimo contenuto che è di altissimi livello e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che dovete focalizzarvi esclusivamente su di lei e sullo spettacolo che ci ha offerto e che non può assolutamente passare inosservato. Buona visione a tutti – FOTO

Wanda Nara, semplicemente divina: che scatto

In questo ultimo periodo si sta continuamente parlando di lei, ma per quanto riguarda il mondo del gossip. A quanto pare, secondo molte fonti locali argentine, le cose con suo marito Mauro Icardi non vanno per nulla bene. Tanto è vero che la stessa nativa di Buenos Aires abbia deciso di presentare le carte per un possibile divorzio. Il tutto è stato documentato in un programma con tanto di audio vocale mandato su Whatsapp ad una sua conoscente. Nel frattempo, però, la stessa cerca di non pensarci e si gode un attimo di puro relax. Ovviamente, in questi casi, non possono assolutamente mancare i selfie che ci regala e che raccolgono il successo che merita: ovvero una quantità di “like” importante e di commenti d’approvazione che non possono mai mancare in questi casi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (oppure non avete ancora visionato il tutto) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Adesso, però, è arrivato quell’attimo che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Wanda Nara, selfie stratosferico: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Un selfie che ti manda semplicemente al tappeto. Un bikini così stretto e corto non lo avevamo mai visto fino ad ora. Evidentemente in difficoltà per il semplice motivo che non riesce a contenere il suo importante lato ‘A’. Per non parlare del suo perizoma che sembra solamente un filo. Un lato ‘B’ messo in bella evidenza e delle gambe semplicemente sontuose. Tutto questo è nel menù che la nostra Wanda ha offerto per tutti quanti noi.