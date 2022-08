Antonella Fiordelisi, tutto troppo aderente: il vestito la copre pochissimo

Antonella Fiordelisi continua a stupire tutti i suoi follower con scatti che non possono assolutamente passare inosservati.

Antonella Fiordelisi merita grandi attenzioni da parte di tuttui noi. I suoi scatti meritano di essere visionati con estrema attenzione. Ovviamente, su Instagram, sta avendo molto successo visto i contenuti che pubblica e non è affatto un mistero. Grande quantità di “like” e commenti di approvazioni importanti da parte di chi la segue e delle amiche/colleghe.

Non possiamo fare altro che inchinarci dinanzi alla infinita bellezza emanata dalla nativa di Salerno che sorprende sempre tutti. Non si tratta della prima volta che spiazza completamente tutti, ma questa volta possiamo confermare che ha decisamente esagerato. Ancora un altro post e, di conseguenza, un altro grande successo firmato da Antonella Fiordelisi. Non smette mai di stupire la grande schermitrice italiana. Non solo sport: per chi non lo sapesse è anche una affermata modella. Il pubblico sportivo l’ha conosciuta proprio per le sue performance nello sport che l’ha fatta diventare come una delle ragazze più brave nel suo settore. Per quanto riguarda il lato del gossip, invece, sono state molte le voci di presunti flirt. Tanto è vero che si è parlato di una relazione con Amedeo Barbato e addirittura con l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain. Non è finita qui visto che le ultime voci parlavano di una relazione (almeno fino a qualche mese fa) con Carlos Corona, figlio del ‘Re dei paparazzi’, Fabrizio.

Doppio scatto e vestito troppo aderente: tutti pazzi per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi fa impazzire tutti coloro che la seguono. La sua nuova opera d’arte sta raccogliendo un successo incredibile. D’altronde non poteva essere altrimenti visto che ogni volta che decide di pubblicare qualcosa di nuovo è sempre una grande festa per tutti i suoi follower. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Spalancate bene gli occhi visto che il capolavoro sta per essere servito.

Sensualissima come non mai e forme a dir poco pericolose. Antonella Fiordelisi è semplice stupenda, una bellezza tutta meridionale. Da vedere e rivedere: i suoi contenuti sono pressoché unici nel loro genere. In posa, con un vestito azzurro fin troppo aderente, che manderebbe al bar chiunque, anche noi della redazione. Ogni volta rimaniamo senza parole. C’è solo da ammirare: abbiamo finito tutti gli aggettivi per descrivere l’immensa bellezza di Antonella.