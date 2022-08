Blitz Maldini, tutto pronto per il super colpo last minute

Paolo Maldini non si ferma: il Milan a fari spenti lavora per un altro colpo da sogno. I tifosi ci sperano, Pioli spinge.

L’entusiasmo cresce, non solo per i colpi di mercato e per l’arrivo di De Keteleare. Il Milan continua a stupire fra allenamenti e amichevoli, dimostrando che quell’entusiasmo è ancora vivo.

Si tratta della migliore notizia per Pioli, che intanto incassa una iniezione di fiducia dal mercato. Maldini ha superato gli ostacoli e sta portando a termine la sua missione. L’innesto dell’ormai ex Bruges è stato fortemente voluto, anche a costo di investire qualcosa in più. Resta però un altro colpo pronto, e gli uomini di mercato rossoneri a fari spenti stanno lavorando per tentare di allestire una squadra ancora più forte e ricca di talento. Il tempo c’è ma la sensazione è che i contatti si siano intensificati per partire fin da subito con il piede giusto.

Ecco perché nelle prossime ore potrebbe arrivare il blitz decisivo. Fonti vicine al club confermano che Pioli avrebbe chiesto l’ultimo rinforzo, e che ci sarebbero difficoltà che lentamente il club avrebbe superato. Il tutto può tradursi nell’offerta giusta, che a breve potrebbe dare alla squadra maggiore fantasia, e ai tifosi l’ennesimo incredibile regalo.

Milan, pronto il blitz: Pioli e i tifosi col fiato sospeso

Il concetto è chiaro. Pioli vuole una difesa forte protetta da centrocampisti che possano filtrare e chiudere tutti i varchi. La parte offensiva sarà tutta affidata ai trequartisti, che nella passata stagione sono stato il motore della squadra e anche del successo in campionato. L’innesto di De Keteleare va in questa direzione. Più classe, personalità, imprevedibilità.

Per questo motivo il Milan cerca ancora un rinforzo, e nelle ultime ore sta accelerando per cercare la formula giusta. Il budget messo a disposizione degli uomini di mercato non è ancora terminato. Può servire a centrare un ultimo grande colpo, che arriverà probabilmente sulla linea dei trequartisti. La trattativa per Ziyech infatti si è riaccesa, e il Chelsea avrebbe aperto alla formula proposta dal Milan. I rossoneri stanno spingendo per ottenere un prestito con diritto o obbligo di riscatto, che sarebbe la proposta attesa dai Blues.

Si sta ragionando quindi sulle cifre, ma bisogna fare in fretta. Il Manchester United infatti si sarebbe esposto non poco per tentare di garantire alla squadra quella qualità che manca. Maldini e Massara per questo motivo stanno intensificando i contatti, aprono all’obbligo di riscatto e attendono di conoscere le cifre. Se la valutazione sarà in linea con le possibilità dei rossoneri, l’affare potrebbe decollare. I tifosi attendono, perché con Ziyech potrebbe nascere una squadra ancora più forte.