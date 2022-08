Salernitana show: tris di colpi ed ora si sogna in grande

Il DS Morgan De Sanctis è letteralmente scatenato: pronto a chiudere il tris di colpi per la gioia del tecnico Davide Nicola.

Il campionato della Salernitana partirà subito in salita: Domenica 14 Agosto tutti all’Arechi. A Salerno arriva la Roma di José Mourinho, reduce da una campagna acquisti importante. I ragazzi di Davide Nicola vorranno mettere in mostra quanto di buono hanno fatto vedere nel corso delle amichevoli pre-stagionali.

Il match di Coppa Italia lascia però qualche dubbio in vista dell’inizio della nuova stagione. La sconfitta in casa contro il Parma per 2-0 ha fatto scattare qualche allarme intorno all’ambiente granata. Fin qui però, il lavoro di Morgan De Sanctis è stato significativo ma, per una salvezza più “tranquilla”, bisogna fare qualche passo in più. La società sta investendo sul mercato per garantire al tecnico Davide Nicola una squadra competitiva, capace di lottare contro chiunque in qualsiasi situazione di gioco. Tante idee di mercato, con il presidente Iervolino che ha grande voglia di far bene e regalare tante gioie al popolo granata. Ecco che sul mercato, la Salernitana non ha di certo finito qui. I granata sono pronti a mettere a segno un tris di colpi davvero molto importanti.

Tris di colpi per i granata: la Salernitana sogna in grande

Ben 30 milioni di euro, questa è la cifra fin qui investita dal presidente Iervolino. Fin dal subito arrivo, ha subito fatto capire le sue ambizioni. E’ soprattutto grazie a lui se la Salernitana è riuscita a compiere un vero e proprio miracolo sportivo, con la salvezza che sera praticamente impossibile da raggiunte. Ora però, i granata guardano avanti, con un futuro ben delineato e ambizioso. Sul mercato invece, la Salernitana non ha ancora finito ed ecco che si prepara a chiudere ben 3 colpi di mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, la Salernitana ha avviato i contatti con la Sampdoria per Antonio Candreva, mentre dall’Espanyol, è fatta per l’arrivo del centrocampista Vilhena. L’attacco vede come protagonista Habib Diallo, attaccante dello Strasburgo classe ’95.

Obiettivo salvezza tranquilla per la Salernitana. La squadra c’è ed è di ottimo livello. Solo il tempo (ed il campo da gioco), sapranno dirci se l’operato di Morgan De Sanctis avrà dato i suoi frutti. Intanto il 14 Agosto si avvicina, con la Salernitana intenzionata a partire con il piede giusto nonostante affronti una squadra di ottimo livello almeno sulla carta. Non sarà facile, ma è certo che gli uomini di Davide Nicola ce la metteranno tutta davanti ai loro tifosi.