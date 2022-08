Melissa Satta, il laccio del costume cede: l’acqua diventa bollente

Sempre più incantevole che mai. Oramai non è affatto una sorpresa visto che Melissa Satta è una vera e propria conferma di questo nostra speciale rubrica. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative

Tutti in piedi per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che sa sempre come emozionare i suoi follower, ovviamente con degli scatti che non possono assolutamente passare inosservati e meritano di essere visionati con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo non possiamo fare altro che consigliarvi di rimanere qui con noi per osservare il suo ultimo capolavoro che merita davvero tanto – FOTO

Melissa Satta, da rimanere senza fiato

In attesa di una nuova ed emozionante stagione della Sera A 2022-23, prima di ritornare al bancone di ‘Sky in compagnia di Fabio Caressa e dei suoi ospiti, Melissa Satta si sta concedendo qualche giorno di relax prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Anche quest’anno ha deciso di rilassarsi nella bellissima cornice che solamente una delle isole più conosciute ed ammirate nel nostro paese ti sanno regalare: ovviamente stiamo parlando della Sardegna. I suoi scatti non possono passare assolutamente inosservati e meritano davvero di essere visti e rivisti con la massima attenzione. Da rimanere senza fiato, proprio come il suo ultimo post che non ha bisogno di alcun tipo di descrizione né altro. D’altronde non riusciamo più a trovare le parole per poter definire la sua straripante bellezza. Non c’è assolutamente nulla da fare: ogni giorno che passa migliora sempre di più. In realtà non ce lo stiamo manco chiedendo, ma osserviamo e basta con religioso silenzio. Adesso, però, andiamo a guardare tutti quanti insieme la sua ultima opera d’arte.

Melissa Satta, l’acqua della Sardegna diventa bollente – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Ben curato e soprattutto ben allenato, frutto delle sedute incessanti insieme alla sua personal trainer (con tanto di filmati postati direttamente sul suo canale ufficiale Instagram). In questa occasione la vediamo decisamente più incantevole che mai, occhiali in bella vista ed un bikini che seriamente in difficoltà per via delle sue importanti forme che non possono passare inosservate. L’acqua della Sardegna non può che diventare bollente dopo questa visione che definire paradisiaca è assolutamente troppo poco.