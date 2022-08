Diletta ed Elodie infiammano l’estate: la vacanza insieme diventa rovente

Diletta Leotta ed Elodie tornano ad infiammare questa pazza estate. Post da capogiro su Instagram e fan che impazziscono per loro.

Per nulla banale nei suoi contenuti e, assieme ad Elodie, fa impazzire tutti i fan. Oramai mancano pochi giorni e potremmo rivedere nuovamente la bellissima Diletta Leotta nella sua postazione, a bordocampo, in tutti i campi della Serie A. Ritornando invece al suo post però, abbiamo subito notato una cosa: tantissimi like e commenti di approvazione da parte dei suoi follower sempre più affascinati dalle sue foto.

Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post pubblicato poche ore fa dove lo spettacolo è decisamente bollente. Mai banale la nostra carissima Diletta, che con i suoi post riesce sempre a far breccia nei nostri cuori. In attesa di ritornare a lavoro, la giornalista più seguita dei social si sta concedendo ancora qualche altro giorno di puro e meritato relax. Fra pubblicità in tv e sponsorizzazioni sui social, Diletta è una donna sempre attiva sul lavoro. Ormai Diletta sta diventando un punto dii riferimento per tante sue colleghe e per i personaggi legati al mondo dello spettacolo. Il numero di followers è infatti da grande diva: Diletta nel corso del tempo è diventata una delle donne più amate in Italia. I suoi flirt e le sue avventure con DAZN ci accompagnano da anni ormai. Quando si tratta di lei non si parla mai male, anzi. Quello che ha catturato l’attenzione dei suoi follower è tutto quello che le circondava: il posto pubblicato la ritrae sulla splendida cornice della città di Bari, con vista mare. Uno scatto che sta facendo il pieno di like e che di certo ha di nuovo breccia nei cuori dei fan.

Diletta ed Elodie, la coppia che fa sognare: estate bollente

Non sono mancati i “like” e i commenti da parte dei maschietti che non vedevano l’ora di vedere le due bellissime ragazze insieme. Sono tornate di nuovo insieme per trascorre questi ultimi giorni di vacanze prima che la bellissima catanese torni nelle vesti di giornalista e volto di DAZN. Uno spettacolo assicurato, con Diletta ed Elodie che regalano emozioni a non finire. Il post ha fatto il pieno di like e non può che essere altrimenti data la loro straordinaria bellezza. Ecco a voi infatti, la prova di quanto detto poc’anzi: tenetevi forte. Primo piano sublime per la giornalista e vacanza insieme a Elodie. Una coppia che di certo fa sognare in questa estate torrida.

