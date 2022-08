Affare in chiusura: colpo Izzo in Serie A e difesa sistemata

Non è assolutamente da escludere una partenza di Armando Izzo dal Torino nel corso di questa sessione estiva del calciomercato. Dopo l’addio di Andrea Belotti è diventato lui il nuovo capitano dei granata. Anche se la fascia potrebbe anche non indossarla più visto che per lui si potrebbero aprire nuove piste

Quella che ha vissuto lo scorso anno è stata una stagione a dir poco anomala per il nativo di Scampia che ha iniziato il girone di andata prevalentemente dalla panchina. Nel ritorno, invece, ha iniziato ad avere più spazio. Per alcuni si è trattato di una cosa molto strana visto che lo stesso Juric lo ha allenato nel periodo in cui è stato a Genova, sponda rossoblù, e lo ha sempre reputato un titolare. Nel calcio, però, si sa: non c’è nulla di scontato.

Izzo, possibile addio nella sessione estiva

Per Armando Izzo la possibilità di un addio al Torino si fa sempre più concreta. In primis vuole capire quali sono le ambizioni dei granata in questa stagione: se lottare per la salvezza oppure qualcosa in più. Molto più probabile la prima opzione che, a quanto pare, non va molto giù al calciatore che vorrebbe misurarsi in un’altra squadra. Magari che possa partecipare ad una competizione europea oppure che lotti per farlo. In passato il suo nome è stato accostato anche a grandi squadre, ma alla fine non se ne è mai fatto nulla. Adesso, però, le cose potrebbero decisamente cambiare. Non c’è solamente una soluzione in ballo, ma addirittura due che lo stesso atleta è pronto a valutare seriamente.

Izzo, doppia opzione in Serie A: quale scegliere?

Il classe ’92 può giocare sia in una difesa a 4 che in una a 3. Anche se preferirebbe quest’ultima opzione. Un posto da titolare glielo potrebbe garantire uno che lo conosce molto bene e che lo ha allenato per diverso tempo. Quel Gian Piero Gasperini che, oltre ad averne esaltato le qualità, lo ha fatto diventare un calciatore sicuro dei suoi mezzi. Potrebbe essere sicuramente un buon innesto per l’Atalanta che, dopo la delusione di non aver centrato il piazzamento in nessuna competizione europea, è pronta a rifarsi.

Da non sottovalutare, invece, la possibilità che porta alla Lazio. I biancocelesti stanno seriamente valutando la posizione di Acerbi che potrebbe subito fare le valigie e non partecipare alla prima di campionato. Solamente nel caso di una sua cessione allora il direttore sportivo è pronto a tentare l’affondo per il napoletano.