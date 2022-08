Le Donatella, estate bollente con i mini costumi: curve pericolose

Quattro foto dalla vacanza condivisa per una gallery che manda in delirio i social: le Donatella non sbagliano un colpo.

Sguardi intriganti, fisici stellari e curatissimi, quella voglia di mostrare la loro gioia e la grinta che le ha sempre spinte in alto nella musica e non solo.

Le Donatella tornano a postare sui social una foto condivisa e mandano in delirio i fan. Sono tanti, che da quelle audizioni di X Factor hanno iniziato a seguirle e non hanno mai smesso di sostenerle. Quel duo energico che era in grado di far esplodere la gioia sul palco è cresciuto. Giulia e Silvia Provvedi hanno cambiato nome, hanno prodotto hit di successo e si sono garantite un seguito importante.

Anche il mondo della moda e della pubblicità si è accorto di loro, che hanno trovato il successo anche in ambito televisivo. Fra le presenze in tanti programmi, le interviste e i reality, la loro carriera è letteralmente decollata, e il tutto si è trasformato in un boom di followers che incassano costantemente foto da urlo. Anche l’ultima galleria si è trasformata in una serie di commenti di apprezzamento. Il motivo? Basta dare un’occhiata agli scatti. Ne abbiamo scelto uno, ma non è stato semplice fra le tante foto che inchiodano i fan allo schermo.

Le Donatella sono divine: scatti da urlo sui social

Mare, sole, look stratosferici, un risultato ben evidente. Silvia e Giulia Provvedi hanno fatto di nuovo centro, e nella calda estate del gossip, in cui i vip sui social regalano scatti da sogno, anche loro hanno fatto la loro parte. Difficile non notate le immagini postate, soprattutto quando fra bikini pazzeschi e forme che da sempre colpiscono i fan, arriva tutto in maniera forte su Instagram per la gioia di chi le segue.

Costume intero per la cantante mora, due pezzi molto stretto per la sorella, e in un attimo è delirio di commenti. I sorrisi fanno il resto, ma ciò che colpisce è la grinta di entrambe, che in quattro scatti fanno come sempre registrare un boom di commenti. Le sorelle chiedono chi delle due possa adottare l’altra, scherzando su un legame “appiccicoso”. In molti si fanno avanti raccogliendo la provocazione.

Anche Antonella Elia, che saluta le Donatella con affetto. In poche ore arrivano infatti circa 200 commenti fra chi sottolinea la bellezza delle Provvedi e chi pone una domanda chiara. “Quando vi rivedremo in tv?”. A giudicare dal seguito sui social e dall’affetto costante che mostrano i fan, non mancherà occasione per rivedere all’opera ben presto quella coppia stupenda e grintosa che piace proprio a tutti.