Vestito aderente, sguardo travolgente, un fascino che lascia tutti senza parole: Elisabetta Gregoraci manda in tilt la community con uno scatto.

“Elettrizzante”. Non è stato facile scegliere fra i commenti in arrivo dalla community di Elisabetta Gregoraci, ma questo sembra il più appropriato per descrivere l’ultimo scatto.

La conduttrice è ormai di diritto la regina dell’estate, e sul palco di Battiti Live, trasmissione magistralmente condotta e sempre più punto fermo dei palinsesti Mediaset, brilla con look pazzeschi e un fascino che fa impazzire tutti dal vivo e anche da casa. Nelle ultime puntate la Gregoraci ha mostrato look coloratissimi, scollature sempre eleganti ma travolgenti, profondi spacchi.

Ha postato tutto sulla sua pagina social. Dalle foto nel backstage ai video fra il tripudio del pubblico che le manifesta affetto sempre in maniera calorosa. Su Instagram però arrivano anche altri scatti, dai momenti di relax o dalle collaborazioni con una lunghissima lista di brand che fanno a gara per associare il nome di un marchio di grande successo al fascino della splendida conduttrice. Nell’ultima galleria infatti la passione per la moda è esplosa nella “pink passion”. Provate a dare un’occhiata. In rosa, la Gregoraci, è davvero travolgente e inchioda allo schermo.

Elisabetta Gregoraci in rosa fa il delirio sui social

Tre scatti, fra dettagli, un primo piano, una foto integrale di un look pazzesco. Elisabetta Gregoraci li “regala” alla community e il risultato non cambia ed è potente nella conta dei numeri. Sono più di 600 i commenti in arrivo fra complimenti attestati di stima, cuori e baci, oltre che parole d’affetto di ogni tipo.

Del resto, quando a seguirti c’è una community che fiora i 2 milioni di followers, è semplice incassare valanghe di commenti positivi. Questa volta però la temperatura di alza davvero. La Gregoraci posa con un pantalone strettissimo rosa, ma soprattutto mostra un top con un buco che evidenzia le sue splendide forme. Il volto fa il resto ed è incredibilmente attraente e arrivano i messaggi d’affetto anche dai Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Commenta Stefania Orlando, che come la Gregoraci ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip, e anche Manila Lazzaro. Arrivano anche i baci da parte di Mara Venier, e la splendida conduttrice risponde e alimenta il dibattito. C’è poco da parlare però. Basta guardare le foto e l’effetto è immediato e diretto. La community si trova davanti ad una delle donne più amate dagli italiani.