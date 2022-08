Milan, finalmente arriva il colpo: si è convinto, firma con i rossoneri

Maldini ha sbloccato la trattativa: la firma tanto attesa è arrivata per la gioia di Pioli, in pressing sull’affare rossonero.

Due binari, che non si incrociano, ma che hanno portato il Milan al successo e rappresentano l’unica garanzia vera per i tifosi. I rossoneri lavorano infatti sul mercato per portare nuovi innesti a Pioli e intanto riflettono sui rinnovi, che in passato hanno creato il caos nell’ambiente.

Dopo il successo in Serie A e gli investimenti che la nuova società vorrebbe mettere in piedi la strada sembra più in discesa sul mercato. Lo testimonia la capacità di rilanciare per De Keteleare e anche una trattativa per Ziyech in cui i rossoneri non stanno indietreggiando e provano a raccogliere gli sforzi. In sostanza il Milan fa gola a tutti. Anche a quei calciatori che discutono i rinnovi e che per Pioli costituiscono le fondamenta essenziali nel suo progetto.

In tal senso emergono infatti importanti novità. Il primo tassello di una squadra 2.0. che tenta il bis in campionato e vuole andare sempre più avanti in Champions League, ha trovato collocazione. La chiusura dell’affare è praticamente ufficiale e ora Maldini può concentrarsi su nuovi innesti per chiudere la sessione di mercato e farsi trovare pronto all’inizio del campionato.

Maldini ottiene il sì: la trattativa si chiude

Il Milan tira un sospiro di sollievo e chiude una delle trattative più calde dell’estate. Non si tratta di un nuovo arrivo, ma di un calciatore che per Pioli è stato fondamentale per lo scudetto e lo sarà anche per le casse del club. Fra i colpi più riusciti dell’era Maldini c’è infatti l’arrivo di Fikayo Tomori. Al suo arrivo in Serie A in pochi avrebbero scommesso che l’ex Chelsea sarebbe diventato uno dei centrali più solidi dell’intero campionato. Il difensore ha impiegato poco però a convincere tutti. Pochi errori, tanti avversari anche d’altro rango neutralizzati, e di riflesso una proposta immediata per rinnovare il contratto con i rossoneri.

L’incontro previsto con gli agenti chiuderà il capitolo, ma nonostante manchi ancora l’ufficialità, Tomori ha già stretto la mano a Maldini. Il calciatore si legherà ai rossoneri fino al 2027 e incassa un consistente ritocco sull’ingaggio. Quella fiducia crescente che nei mesi ha avvicinato la parti si è trasformata in un accordo da mettere nero su bianco. Tomori allunga quindi il suo contratto di due anni, e non ha mai nascosto di sentirsi un punto fermo per la squadra. Pioli può quindi gioire e i tifosi esultare. Qualche voce di mercato aveva messo in discussione la permanenza del calciatore in una squadra che per lui resta una priorità. Lo conferma un nuovo accordo che garantirà a tecnico e tifosi ancora a lungo le prestazioni di uno dei centrali più forti della Serie A.