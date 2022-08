Sabrina Salerno, il perizoma è solo un filo: la piscina diventa bollente

Anche questa volta si parla di lei. Anzi, si deve parlare di lei: non potrebbe essere altrimenti. La nativa di Genova si conferma, ancora una volta, la regina incontrastata di questa nostra speciale rubrica: guardare per credere – FOTO

In questa occasione ci mostra un momento di puro e sano relax direttamente dalla sua abitazione. Un bel bagno in piscina è proprio quello che ci vuole. Tanto è vero che l’acqua, da un momento che era diventata fredda, si è subito trasformata in qualcosa di bollente. Ovviamente non sappiamo se sia andata realmente così, ma ci piace pensarlo. Il suo post è da guardare e riguardare in più di una occasione: semplicemente fantastica, come sempre.

Sabrina Salerno, visione paradisiaca: che forme

A quanto pare ci sono ancora problemi con la sua carta di identità. A cosa ci stiamo riferendo? Al fatto che abbia 54 anni. Non è assolutamente possibile visto che non ne dimostra neanche la metà. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Anzi, con il passare dei giorni è sempre andata a migliorare. Davvero da non credere. Sabrina Salerno è oramai una delle leader di questa nostra speciale rubrica. I suoi scatti non passano assolutamente inosservati. Tanto è vero che, ogni volta che decide di pubblicare qualcosa di nuovo sul suo account ufficiale social, è sempre un grandissimo successo. Proprio come quello che sta diventando virale sul web. Definirlo “spettacolo” è assolutamente troppo poco e allo stesso tempo riduttivo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Oltre a lei, il protagonista in questione è il perizoma. Proprio quest’ultimo, però, è decisamente un filo. Senza dimenticare, però, lo straordinario fisico che ha e che manda completamente in estasi i suoi follower. Adesso, però, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e concentriamoci esclusivamente su di lei e sul dono che ci ha fatto.

Sabrina Salerno, bikini da urlo: semplicemente fantastica – FOTO

Quello sguardo, sempre più sensuale e accattivante, che non passa mai di moda. Delle forme decisamente straordinarie ed un bikini semplicemente da favola. Tanto è vero che sembra quasi stia per scomparire da un momento all’altro. Da rimanere senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata. Ovviamente per la gioia di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. La piscina, come riportato in precedenza, non può che diventare bollente in vista della sua presenza.