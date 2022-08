Sabrina Salerno ci ricasca: perizoma in primo piano in barca

Una icona di stile e sensualità che non perde un colpo: in primo piano o di spalle Sabrina Salerno è unica. I fan sono in visibilio dopo aver visto l’ultima galleria su Instagram. Scatti da sogno.

Estate bollente per Sabrina Salerno, decisa ad alzare il livello con scatti incredibili, bikini, abiti e le forme di chi in una lunga carriera ha saputo mantenere intatto il feeling con gli ammiratori.

Se gli scatti nella natura, quelli in spiaggia, e le galleria postate nei giorni scorsi hanno alimentato la vostra curiosità e vi hanno lasciato a bocca aperta davanti allo smartphone, probabilmente non avete visto i “regali” in arrivo dalla barca. L’estate di Sabrina Salerno infatti prosegue scandita da una serie di fotografie che incontrano sempre i like e i commenti di migliaia e migliaia di fan. Non solo italiani ma anche dall’estero.

Inevitabile per lei, che fin dagli inizi ha colpito tutti. Quella giovane dotata di una voce clamorosa, di una grinta unica e di un corpo da sogno, ha fatto immediatamente parlare di sé. Tutti rimasero colpiti dalla capacità di essere esplosiva e ammaliante sul palco, e il risultato è ben chiaro a distanza di molti anni. Sabrina Salerno ha infatti mantenuto un fascino clamoroso, forme fisiche da sogno, ha coltivato l’ammirazione che si deve a chi è ormai da anni un punto fermo nel mondo dello spettacolo italiano.

Sabrina Salerno, tutti si domandano se…

Musica, programmi, presenze in tanti salotti tv. Se la musica ha acceso una stella che in Italia gode di un seguito clamoroso, sono stati anche tanti altri progetti ad alimentare la curiosità dei fan. Sabrina Salerno infatti non ha solo doti naturali quando canta. Il suo fisico l’ha portata ad essere molto richiesta nel mondo della moda, e gli scatti le consentono di avere un seguito incredibile anche sui social network.

Di recente la cantante e showgirl ha posato nuovamente con un bikini minimal su una barca. Se le foto in primo piano hanno conquistato l’attenzione, quella di spalle di certo è stata la preferita dei fan, che l’hanno sottolineato nei commenti. La silhouette perfetta e uno sguardo intensissimo infatti non passano mai inosservati, e in poche ore arrivano commenti a valanga in una community che ha abbondantemente superato il milione di followers. Tutti però intanto si pongono una domanda.

La rivolgono anche alla diretta interessata, che continua a godere del caldo sole estivo. In molti infatti le chiedono quale sarà la prossima esperienza lavorativa in tv. A giudicare dal seguito e dalla capacità di fare spettacolo non mancheranno gli spunti per apprezzarla, e intanto i suoi ammiratori di tante generazioni si “accontentano” di guardare sui social fotografie da restare a bocca aperta.