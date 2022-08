Esodo totale da Bologna: via Orsolini, resta in Serie A

Scelta praticamente fatta: Orsolini pronto all’addio, c’è un club di Serie A pronto a strapparlo ai rossoblu.

Fatica e non poco il Bologna a trattenere i suoi attaccanti. Dopo la rottura della trattativa con il Manchester United per Arnautovic e il secco no alla Juve, arriva il blitz per Orsolini. Mihajlovic le sue scelte le avrebbe già fatte.

L’austriaco è inamovibile nel suo attacco, e con Barrow e Sansone che duellano per un posto al suo fianco, la strada sembra sbarrata per gli altri. Ci sarebbe inoltre una trattativa ben avviata per Shomurodov, e la Roma attende e potrebbe chiedere di meno vista la necessità di cedere l’uzbeko per arrivare a Belotti. Ecco quindi che Orsolini potrebbe partire.

Al momento l’esterno offensivo non è una priorità per il tecnico, che ragiona su diversi moduli e che anche in Coppa Italia contro il Cosenza non gli ha concesso spezio. C’è quindi chi è pronto ad approfittare del momento difficile del calciatore con una proposta interessante. Il Bologna ci riflette e vorrebbe spianare con la cessione la strada per arrivare ad Ilicic. Potrebbe però anche essere intavolata una trattativa per uno scambio che farebbe felice Mihajlovic.

Bologna, Orsolini in partenza: ecco le soluzioni

Juric lo ha messo nella sua lista dei preferiti, e Orsolini potrebbe davvero accettare un trasferimento al Torino. C’è da trovare la formula giusta, perché il Bologna ha necessità di fare spazio per arrivare a Shomurodov o ad Ilicic. Sono calciatori chiesti da Mihajlovic, rinforzi giusti per il suo modulo. Ci sarebbe però una alternativa interessante per smorzare le richieste dei felsinei.

Il valore di Orsolini resta infatti alto nonostante il poco utilizzo che potrebbe essergli concesso, e i granata non possono in questa fase di grande rivoluzione rischiare di investire grosse cifre su un solo calciatore. Ecco quindi che all’orizzonte potrebbe configurarsi uno scambio in grado di far felici entrambi i tecnici. Il Torino starebbe infatti riflettendo sull’inserimento nella trattativa di Verdi che potrebbe davvero essere la soluzione per arrivare alla stretta di mano.

L’alternativa resterebbe una valida offerta cash che dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro. Ci pensa Juric, che avrebbe un calciatore in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. Il tempo stringe, e già nei prossimi giorni le parti potrebbero aggiornarsi per tentare di concludere l’affare.