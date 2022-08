Elisabetta Canalis bollente versione rodeo: resta in reggiseno

Elisabetta Canalis continua a sorprendere: rodeo in reggiseno e fan colpiti dal suo ultimo scatto pubblicato su Instagram dall’ex velina.

Stupore, la parola adatta per descrivere Elisabetta Canalis sui social. L’ex velina, infatti, continua a stupire ed incantare i suoi followers tra foto e video. Del resto ha segnato un’epoca dello spettacolo in TV, entrando di prepotenza nel cuore di numerosi fan in Italia e nel mondo.

La storia d’amore con il bomber Christian Vieri prima e George Clooney poi hanno dato vita a veri e propri romanzi raccontanti nei salotti più chiacchierati della TV italiana. Elisabetta Canalis, seguita da oltre 3 milioni di fan su Instagram, ogni giorno fa impazzire i fan con post giornalieri e video che balzano all’occhio dei followers. Una carriera sempre in crescita quella di Elisabetta Canalis, che ora vive negli Stati Uniti dopo aver lavorato per anni in Italia tra Serie tv, film e show televisivi. Tutte avventure che hanno costruito una popolarità incredibile, portata avanti anche sui social fra grandi sponsorizzazioni, pubblicità e foto da restare a bocca aperta. Il suo fisico è come sempre impeccabile, lo sguardo e i capelli al vento rendono ancora più affascinante la showgirl sempre più famosa anche in America ma sempre legata alle sue origini. Lunghe sedute di allenamenti spesso postate sui social, insieme ad una serie di foto che hanno mandato in tilt in web. Elisabetta Canalis è una delle donne più amata fra tante incredibili bellezze.

Il rodeo in reggiseno che fa impazzire: che spettacolo la Canalis

Elisabetta Canalis ci regala un “triplo” scatto da capogiro. Puntuale come un orologio svizzero è arrivata l’opera d’arte che i suoi follower stavano aspettando con molta ansia e che gli stessi non sono rimasti assolutamente delusi. Da vedere e rivedere con la massima attenzione visto che non dovete perdervi assolutamente nulla di quello che a breve vedrete e che vi farà andare completamente fuori di testa. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare perché a breve esaudiremo anche la vostra richiesta. Un rodeo in reggiseno e spettacolo assicurato, con Elisabetta Canalis regina indiscussa dei social grazie alla sua strabiliante bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Anche in questa occasione, “littlecrumb” (nickname della Canalis su Instagram) si è decisamente superata. Siamo rimasti davvero senza parole noi della redazione dopo aver visionato attentamente gli scatti della Canalis. Scatti da capogiro mettendo in mostra tutta la sua bellezza. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e tutta la California in piedi per lei.