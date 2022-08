Paola Di Benedetto, vestito cortissimo e scollato: serata rovente

Il look scelto per la serata è come sempre impeccabile: Paola Di Benedetto fa centro con una foto che scatena i commenti dei followers.

Un volto bellissimo, una fascino clamoroso e forme che hanno conquistato tutti. Paola Di Benedetto è “anche” questo, perché parlare solo di quanto sia incantevole sarebbe di certo riduttivo.

La splendida vicentina ha infatti scalato in poco tempo le classifiche di gradimento degli italiani per le star della tv, e anche i numeri sui social network lo testimoniano. Durante gli studi ha iniziato con i concorsi di moda, incassando vittorie e apprezzamenti. Dalle passerelle però il passaggio in tv è stato rapido e le emittenti locali hanno iniziato a chiamarla con una certa insistenza.

A cambiare tutto fu quel ruolo nei panni di “Madre Natura” a Ciao Darwin. Il pubblico in studio e a casa rimase letteralmente colpito dal fisico e dal volto incantevole di Paola Di Benedetto, che poi prese parte a tanti programmi di grande successo fino alla vittoria del Grande Fratello e alle conduzioni in radio. Lei non si ferma mai, incassa richieste lavorative che vanno dalla moda alla tv, e soprattutto con il suo modo esplosivo e veloce di presentare fa incetta di complimenti.

Paola Di Bedenetto pazzesca sui social

Trasmissioni, radio, pubblicità, moda. Paola di Benedetto ha dimostrato di poter trasformare tutti i suoi progetti in grandi successi. Tutto ciò ha alimentato il sui seguito sui social, e su Instagram il suo seguito sfiora i 2 milioni di followers. Effetto di una notorietà ormai dilagata, ma anche di alcuni scatti che non passano di certo inosservati. Anche di recente, la scelta di un abito da sera ha fatto discutere ed ha trasformato tutto in una valanga di comment.

Il look è infatti fantastico. Abito nero corto e scollato, forme in evidenza, eleganza pazzesca per una donna bellissima. Il resto lo fa un volto incantevole che non ha bisogno neanche di essere commentato. I fan però si sono scatenati e il motivo è chiarissimo. Nella bacheca della Di Benedetto fanno spesso capolino foto sempre all’insegna dello stile e dell’eleganza, che spesso mostrano tutto il suo fascino. Anche in occasione dell’ultima le arrivano richieste sui progetti futuri, apprezzamenti, complimenti di ogni genere anche da followers esteri.

“Stasera voglio andare a ballare”, scrive lei mostrando l’abito scelto, e a quell’invito, simbolicamente, hanno risposto tutti, sognando di poter essere presenti in una serata fantastica. Proprio questo è il segreto della modella, conduttrice e showgirl. La capacità di far sognare gli italiani che da tempo l’ammirano e la segnalano come una delle donne più belle sui social.