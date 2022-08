Compleanno rovente per Diletta: il vestito non riesce a coprirla

Una autentica bellezza, anche nel giorno del suo compleanno: Diletta Leotta fa centro nei cuori dei fan con un compleanno piuttosto rovente.

Diletta Leotta è una delle conduttrici di DAZN più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. La maggior parte ha avuto modo di conoscerla già quando, qualche stagione fa, conduceva lo studio pre e post gara delle gare di Serie B su Sky.

Oggi, Diletta Leotta è una star a tutti gli effetti, basta notare il numero di followers che vanta su Instagram. Per la nostra felicità, il campionato di Serie A è iniziato, dunque, significa che potremmo rivedere nuovamente la bellissima catanese nella sua postazione, a bordocampo. Ritornando al suo post, però, abbiamo subito notato una cosa: tantissimi like e commenti di approvazione da parte dei suoi follower sempre più affascinati dalle sue foto. Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post pubblicato poche ore fa dove lo spettacolo è decisamente bollente. Mai banale la nostra carissima Diletta, che con i suoi post riesce sempre a far breccia nei nostri cuori. Di certo quello che è successo con il disservizio di DAZN alla prima giornata di campionato, ha di certo aperto un vero e proprio a livello nazionale. Fra pubblicità in tv e sponsorizzazioni sui social, Diletta è una donna sempre attiva sul lavoro. Ormai Diletta sta diventando un punto di riferimento per tante sue colleghe e per i personaggi legati al mondo dello spettacolo.

Compleanno rovente per Diletta: vestito stretto e scatti bollenti

Il numero di followers è infatti da grande diva: Diletta nel corso del tempo è diventata una delle donne più amate in Italia. I suoi flirt e le sue avventure con DAZN ci accompagnano da anni ormai. Quando si tratta di lei non si parla mai male, anzi. Quello che ha catturato l’attenzione dei suoi follower è tutto quello che le circondava: il post pubblicato poche ore fa, vede Diletta festeggiare il suo compleanno con un vestito davvero ristretto. Difficile contenere le sue straordinarie forme come testimoniano gli scatti. Una visione unica e a dir poco incredibile, quasi da perdere il fiato: tanti auguri cara Diletta.

Nelle foto, possiamo notare il vestito strettissimo che indossa la splendida giornalista. Da notare anche un piccolissimo dettaglio: l’infinita scollatura. Inevitabilmente l’occhio non può che cadere lì tra lo stupore dei suoi fan. Decisamente un qualcosa di alto livello che difficilmente avevamo visto prima ad ora. Un compleanno a dir poco rovente, con Diletta vera regina dei social.