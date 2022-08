Ribaltone Arthur, Allegri ora è stanco: il piano bianconero

Juventus, pazienza finita per Allegri: ecco il piano per liberarsi degli esuberi, su tutti la cessione di Arthur e Rabiot in primo piano.

L’obiettivo del club bianconero è quello di avere una rosa forte che possa dire la propria in questa stagione. Negli ultimi giorni, l’arrivo da parte del difensore Bremer ha sicuramente dato entusiasmo ai sostenitori della ‘Vecchia Signora‘. Il tecnico Massimiliano Allegri però, è stanco delle situazioni di Rabiot e Arthur.

I tifosi chiedono a gran voce addirittura la vittoria della Champions League. L’umore è alle stelle. Adesso però, è il tempo di pensare anche a qualche altra cessione. Tanto è vero che il manager toscano sta mettendo alla porta uno dei calciatori che non rientra più assolutamente nel progetto tecnico della sua squadra. E’ un’altra Juventus, almeno sulla carta, quella che è in procinto di affrontare una nuova stagione. Come riportato in precedenza l’umore è decisamente alle stelle: l’arrivo di Angel Di Maria, il ritorno di Paul Pogba e l’aver sottratto all’Inter il centrale brasiliano proveniente dal Torino, hanno fatto entusiasmare l’ambiente. Non solo gli arrivi adesso, però, è il tempo di pensare anche le cessioni. Il punto esclamativo lo ha messo proprio Massimiliano Allegri che ha messo alla porta il calciatore che non rientra più nei suoi progetti.

Il piano cessioni della Juventus: ecco la mossa di Allegri

La dirigenza bianconera sta facendo di tutto pur di accontentare il tecnico toscano. Manca però ancora qualcosa, soprattutto nella zona mediana del campo. I bianconeri stanno spingendo per la cessione di Rabiot, con la madre che continua a chiedere commissioni piuttosto alte. Il Manchester United sta facendo di tutto pur di chiudere la trattativa entro metà settimana. Idea Premier League che potrebbe ritornare in auge anche per Arthur. E’ ciò che si augurano i dirigenti bianconeri ed i tifosi. Il centrocampista non è mai riuscito a convincere. Svanita l’opzione Valencia, ecco che Leicester e Newcastle stanno sondando il terreno per il brasiliano, anche se lo stipendio è uno scoglio piuttosto importante.

Allegri ha messo fuori rosa i due, con il futuro di Rabiot che dovrebbe avere un risvolto già nelle prossime ore. Accordo tra il Manchester United e la Juventus fissato a 18 milioni di euro. Resta dunque da convincere il calciatore e soprattutto la madre. Bianconeri che spingono anche Arthur a trovare presto una nuova sistemazione, con il brasiliano messo fuori rosa e che non rientra nei piani di Allegri. Situazione Paredes legata a quella di Rabiot, con la Juventus che aspetta l’uscita del francese per piazzare il colpo in mediana.