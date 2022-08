Wanda Nara esagera ancora: costume inesistente sul lato B

Un video da sogno e poco dopo uno scatto che lascia senza parole: Wanda Nara continua a stupire i followers con un lato b da urlo.

Ci risiamo, ma di certo non ci lamentiamo, perché quando si parla di Wanda Nara e del suo modo di stupire e per certi versi provocare il pubblico, arrivano solo complimenti.

L’argentina di Buenos Aires ha fatto però di nuovo colpo e alcune immagini sono davvero al limite della provocazione. L’ultima lo dimostra chiaramente, e arriva dopo un video in cui fra bikini pazzeschi e look fantastici la moglie di Mauro Icardi ha già mostrato qualcosa in più. Inutile dire che anche il suo nuovo post sta raccogliendo una valanga di like.

Le reazioni sono tutte meritate per una foto, l’ennesima, di una estate pazzesca. Dopo un inverno trascorso fra la crisi con Mauro, le voci sulla rottura e le difficoltà nel cercare la strada giusta e difendere la famiglia, Wanda Nara si è letteralmente scatenate. Dalle località più belle del mondo arrivano infatti scatti da urlo, e l’ultimo non è da meno. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Wanda Nara, ancora uno scatto bollente

In questo momento Wanda si trova nella splendida Ibiza, presa di mira da tanti vip di tutto il mondo per il divertimento e le bellezze che offre. Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare un video in cui l’argentina si è mostrata in ogni modo. Bikini strettissimi, e ancora in perizoma in tante pose che le hanno regalato valanghe di like.

Poi altre istantanee senza costume con solo il braccio a coprire le forme di un fisico giunonico che l’ha resa celebre. Il bis però è arrivato da poco con una foto incredibile. Seduta e di spalle, Wanda mostra il lato B e in poche ore le reazioni si moltiplicano. Del resto, quando hai un seguito che è quasi di 14 milioni di followers su Instagram, è molto facile che questo accada. Più di 1000 utenti sottolineano che la “bomba sexy argentina”, così come scrive un fan, è fra le donne più amate e belle del web, e a giudicare dallo scatto è difficile dargli torto. Il bikini strettissimo evidenzia infatti un lato b incredibile e più in generale una silhouette che l’ha resa famosissima. L’estate 2022 fa rima con Wanda che non sbaglia un colpo, e anche sui social torna ad essere incantevole.