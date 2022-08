Erjona Sulejmani, il bikini “sparisce” sempre più: piscina bollente

Erjona Sulejmani lo ha rifatto e ha incantato nuovamente i suoi follower. Il suo ultimo post, pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram, è stato approvato da moltissime persone, in particolar modo i maschietti

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la nativa di Saturi ha fatto rimanere sempre, senza parole, i suoi fan. Non ha mai sbagliato un colpo e continuerà a farlo. L’immagine che vedrete a breve non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Non vi resta che attendere qualche altro rigo per poter visionare il suo capolavoro.

Erjona Sulejmani sempre più incantevole

Abbiamo davvero finito tutte le parole per poter descrivere la straripante bellezza da parte della mitica imprenditrice che continua ad essere molto attiva sui social network. Si può dire chiaramente che, nel giro di queste settimane, ha fatto davvero il giro del mondo per godersi qualche attimo di puro relax. Fino a quando non ha deciso di ritornare in Italia per continuare il suo periodo di vacanza. Ha scelto Monopoli per rilassarsi e continuare a staccare la spina dal mondo del lavoro. Lo si è capito bene direttamente dal suo ultimo post visto che ha voluto precisare di trovarsi in uno degli alberghi più importanti della città pugliese. Il contenuto, manco a dirlo, davvero merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Inutile anche ribadire il fatto che la foto non sta davvero né in cielo e né in terra e che raccoglie tutto quello che, molto probabilmente, i suoi fan volevano vedere. Il titolo non è assolutamente ingannevole. Adesso, però, bando alle ciance e concentriamoci esclusivamente su quello che ci ha donato. Mettete da parte tutto quello che state facendo e concentratevi esclusivamente su di lei. Buona visione.

Erjona Sulejmani, il bikini sparisce sempre di più – FOTO

E all’improvviso anche la piscina diventa più bollente che mai. Chissà perché d’altronde. Eccola qui la splendida 33enne che mette in mostra tutto il suo fantastico repertorio. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e delle forme che definire straordinarie è assolutamente troppo poco. Un bikini che, con il passare del tempo, sempre che si rimpicciolisca sempre di più e tende quasi a sparire. Non c’è che dire: un altro grandissimo successo da parte sua che ci conquista, ancora una volta, sempre di più.