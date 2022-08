Scambio Bologna-Torino: affare last minute in Serie A

Bologna e Torino preparano lo scambio di documenti: l’affare si sblocca, entrambe hanno fiutato il colpo.

Il cerchio si stringe, e i due club hanno trovato la quadra. Dopo l’esordio in campionato Juric e Mihajlovic chiedono ulteriori rinforzi, promessi dalle rispettive società e ora ad un passo.

A Torino cercano uomini in mediana. La vera rivoluzione è arrivata infatti in un reparto che per il tecnico è fondamentale. Juric vuole infatti una squadra solida, che faccia della corsa e della fisicità le armi migliori. E i gol? Saranno affidati ai trequartisti su tutti, che nelle sue squadre, anche a Verona, hanno vissuto stagioni fantastiche fino a diventare spesso oggetti del desiderio sul mercato.

A Bologna il discorso non cambia. Mihajlovic ha bisogno di fantasia. Di calciatori in grado di saltare l’uomo, di creare la superiorità e di andare a rete. I gol di Arnautovic non bastano ai rossoblu, che lo hanno trattenuto e ora vogliono innescare l’austriaco al meglio per renderlo ancora più micidiale sotto porta. Ecco quindi che i due allenatori avrebbero dato l’ok allo scambio. Le parti sono molto vicine e l’affare è pronto a decollare.

Torino e Bologna, stretta di mano vicina

Il Torino da tempo è sulle tracce di Orsolini. Il calciatore a Bologna potrebbe trovare poco spazio, e Mihajlovic per la giusta cifra o per uno scambio che possa regalargli pedine interessanti potrebbe dare l’ok. La valutazione che i felsinei fanno dell’esterno d’attacco è di circa 12 milioni di euro. Non una cifra bassa per il calciatore, che potrebbe però essere in qualche modo gestita tramite uno scambio.

A Torino infatti è ancora in esubero Verdi. L’ultima stagione a Salerno ha rilanciato l’interesse per un fantasista forse discontinuo, ma dai piedi buonissimi. Sa calciare da fermo, innescare gli attaccanti ed essere spesso un’arma micidiale. Ecco perché il Bologna potrebbe dare l’ok. Nelle due stagioni in cui il calciatore è stato in rossoblu ha infatti mostrato il meglio del suo repertorio.

Nel 2016-17 mise a segno 6 reti in 28 presenze, e nella stagione successiva si superò. Fu l’unica in cui andò in doppia cifra, con 10 centri in 34 presenze. Poi troppe pause, fino ai 5 gol fondamentali per la salvezza della Salernitana. Mihajlovic avrebbe detto sì, e l’accordo è ad un passo per uno scambio che sembra sempre più vicino alla stretta di mano.