Georgina Rodriguez, treccine e lato A da favola: lady Ronaldo esplosiva

Oramai non abbiamo più parole per descrivere la straripante bellezza ad opera di Georgina Rodriguez. Il suo ultimo post non ha bisogno di alcun tipo di presentazioni e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

Anche in questa occasione si è decisamente superata. Anche con un selfie che non poteva assolutamente passare inosservato. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non potevano chiedere decisamente altro alla compagna di uno dei calciatori più forti al mondo. Guardare per credere e soprattutto una cosa: buona visione.

Georgina Rodriguez, treccine da sogno

Anche per Georgina Rodriguez sono terminate le vacanze insieme alla sua famiglia visto che, in questo momento, il suo compagno è ritornato a Manchester. In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro (alcune voci parlano di un possibile addio alla Premier League dopo neanche un anno dal suo ritorno), la sua compagna si rilassa e si fa bella nell’altra sua abitazione che si trova a Madrid. Che possa essere un segnale di calciomercato o altro? Questo non lo sappiamo e non lo potremo mai sapere, ma per molti si tratta proprio di questo. Fatto sta, però, che non siamo qui a parlare di dove andrà a giocare il fuoriclasse portoghese, ma dell’ultimo post firmato proprio dalla nativa di Buenos Aires. La 28enne delizia i suoi fan con un contenuto che non sta davvero né in cielo e né in terra e che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importantissima di “cuoricini” che meriterebbe a prescindere. Adesso, però, andiamo a concentrarci esclusivamente su quello che ci ha donato in rete. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Georgina Rodriguez, top sportivo da sballo: sguardo seducente – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Oramai la modella non è più una sorpresa, ma una piacevole conferma. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. I suoi fan sono rimasti decisamente senza parole del suo ultimo contenuto che merita di essere visto e rivisto più di una volta. L’argentina ci mostra il suo nuovo look che, di certo, non può passare inosservato. Dobbiamo ammettere che le treccine le donano molto. Così come quel top sportivo che mette in evidenza le sue forme.