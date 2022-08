Perizoma in acqua, Elisa De Panicis rende tutto bollente

Elisa De Panicis sempre più esagerata, gli scatti estivi della cantante e showgirl non deludono mai: in costume provoca e toglie il fiato

Non si può parlare di lei come di una rivelazione, visto che abbiamo imparato a conoscerla da diverso tempo. Ma forse sarebbe più corretto dire che il 2022 è stato, per Elisa De Panicis, l’anno della consacrazione definitiva, tra le star più celebrate del momento. La showgirl è diventata una delle bellezze più cliccate del web e si sta letteralmente scatenando a suon di scatti micidiali.

Elisa De Panicis, una sorpresa continua: Instagram in delirio

Una sorta di eroina ‘dei due mondi’, Elisa, che ha iniziato la sua carriera ad alto livello in Spagna. Nata in Lombardia, si è infatti trasferita all’estero con la famiglia quando era molto piccola e ha mosso i suoi primi importanti passi nel mondo dello spettacolo fuori dall’Italia. La sua fama non poteva però rimanere confinata nella penisola iberica e dal 2019 anche alle nostre latitudini si è finalmente iniziato a parlare di lei come meritava, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una ascesa che da allora, per Elisa, non si è più fermata. Oggi, vanta oltre un milione e mezzo di followers e da quest’anno la stiamo apprezzando anche come cantante, per adesso soltanto in lingua spagnola. I suoi video hanno comunque già fatto ripetutamente il giro dei social, mettendo in mostra tutto il suo fascino illimitato. Lo stesso è accaduto questa estate con le sue foto che ci stanno facendo sognare ad occhi aperti. Ed Elisa non ha ancora finito di regalare spettacolo, anzi.

Elisa De Panicis, posa bagnata e illegale: lato B in primo piano perfetto, visione celestiale

Le ultime foto in costume, in acqua, quasi non hanno bisogno di commenti. Pose micidiali e provocanti che mettono in evidenza la sensualità esplosiva della sua silhouette. E in particolare in questo, tra i vari scatti dell’ultimo post, fa risaltare alla perfezione il suo lato B, a dir poco stratosferico. Il perizoma minuscolo infiamma la passione e la fantasia degli ammiratori, che si perdono nel fascino senza senso di Elisa. Da Ibiza a Porto Cervo, cambia la location delle sue foto, ma non cambia il risultato. La De Panicis è ormai una ‘big’ assodata della community e quando decide di fare sul serio non ce n’è assolutamente per nessuno: un trionfo.