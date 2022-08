Contatto decisivo e partenza ad un passo: addio Juve, cessione ‘obbligata’

Juventus, accordo ad un passo per la cessione della giovane stella bianconera. Cessione pressoché obbligatoria per lui.

Dopo l’ultima ennesima stagione alquanto altalenante, la Juventus si è resa protagonista di un calciomercato estivo di assoluto livello. L’obiettivo è quello di far tornare club bianconero nuovamente competitivo in campionato ed in Champions League.

Gli innesti di Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic hanno infatti alzato di certo il livello della rosa. Alcuni però, non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della gara contro la Sampdoria. La Juventus però, è chiamata a ripetersi anche nella seconda giornata. Un match nel quale per rimanere appaiata al gruppo di testa della classifica il club bianconero non potrà commettere passi falsi. Il calciomercato in casa Juve è ancora aperto, con la dirigenza bianconera impegnata in diverse trattative sia in entrata che in uscita. In questi giorni si è registrato un particolare traffico in in quest’ultimo fronte, dal quale dopo il mancato addio di Rabiot sembra sempre più vicina la cessione di un giovane talento.

Cessione obbligatoria: ecco lo scenario per il giovane

La trattativa di mercato che più ha tenuto banco in questo metà agosto in casa Juve è stata senza ombra di dubbio quella riguardante Adrien Rabiot. Il centrocampista classe ’95 sembrava ormai ad un passo dal trasferimento al Manchester United, che però è oggi definitivamente sfumato, apparentemente a causa soprattutto della decisione dello stesso francese, che ha preferito proseguire la sua avventura all’ombra della Mole anche in ottica Mondiali. Con la permanenza dell’ex Paris Saint-Germain, unita all’imminente arrivo di Paredes, la Juventus si ritrova ora a dover gestire una situazione di sovraffollamento in mezzo al campo. A tal proposito, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport‘, Fabio Miretti è seguito da Venezia e Lecce, pronte a chiedere in prestito il giovane talento classe 2003.

La dirigenza bianconera è intenzionata a dire addio ad un altro elemento del centrocampo. Infatti, uno tra Nicolò Fagioli e Miretti sono destinati a partire in prestito. Oltre a Rabiot e Arthur, uno tra i 2 giovani del vivaio bianconero dovrà salutare la compagnia. A quanto pare Max Allegri non reputa il giovane Miretti ancora pronto per il grande salto tra i grandi, nonostante l’intenzione della società di puntare forte su profili giovani. Si fa sempre più concreta quindi l’ipotesi prestito per Miretti, in modo tale che il talento classe 2003 possa accumulare minutaggio e soprattutto esperienza.