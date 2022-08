Valentina Vignali, VIDEO bollente: che fine ha fatto il bikini?

Doveva essere solamente una tranquilla foto o filmato ed invece si è trasformato in un piccolo “incidente”. Sia chiaro: assolutamente nulla di grave, ci mancherebbe altro. Il perché abbiamo usato quella parola ve lo spieghiamo subito

Come tutti i suoi follower sanno in questo momento la fantastica Valentina Vignali si sta godendo le sue meritate vacanze. Direttamente dalla ‘Grace Bay Turcs and Caicos‘ ci ha regalato una nuova entusiasmante perla che merita di essere visionata con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Noi della redazione siamo rimasti davvero senza parole. Adesso tocca solamente a voi dare un giudizio in merito a quello che vedrete.

Valentina Vignali, il bikini sparisce grazie ad una onda…

Non sembrava affatto che questa onda potesse provocarle danni o altro ed invece si è rivelata una grande nemica per la stessa. La nativa di Rimini nulla ha potuto contro il magnifico mare che l’ha sbalzata completamente. A cosa ci stiamo riferendo? Ora ve lo raccontiamo. La cestista era in procinto di farsi scattare una foto ed essere allo stesso tempo ripresa per postare un filmato entusiasmante. Solamente che non ha fatto assolutamente i conti con un’onda che l’ha travolta completamente. A primo impatto non sembrava assolutamente che la stessa potesse provocarle danni o altro, ed invece si è rivelata la sua peggior nemica. Stesa sulla spiaggia, sguardo rivolto verso l’alto a godersi il meritatissimo sole, onda che arriva e poi succede quello che non si aspettava assolutamente. Non solo: anche perché dopo questo “incidente” la stessa ha avuto un problema con la parte superiore del bikini che si è notevolmente abbassato. Adesso, però, andiamo a visionare il tutto. Noi già lo abbiamo visto, ma vi facciamo senz’altro compagnia.

Valentina Vignali, che impatto con l’onda: il bikini va via – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViolaValentina Vignali (@valentinavignali)

Ed eccola qui. Non servono affatto parole visto che il filmato parla da solo. Tanto è vero che ci ha voluto scherzare su inserendo, come musica di sottofondo, la colonna sonora del film ‘Titanic’, ovvero la ‘My heart Will Go On‘ cantata da Celine Dion. Ad aver avuto la meglio, in questa occasione, è stata proprio l’onda. La cestista nulla ha potuto fare contro la forza della natura. Ko anche il suo bikini che si è staccato notevolmente ed è finito chissà dove. Qualcuno l’ha visto?