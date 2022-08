Monica Bertini, un lato A così non si era mai visto: bikini minuscolo

Monica Bertini bollente come non mai in Puglia: ecco gli scatti che hanno mandato in tilt i social della splendida giornalista di Mediaset.

Monica Bertini ci delizia con nuovi scatti a dir poco bollenti. I suoi outfit hanno ammaliato come non mai il pubblico televisivo. Tanti i commenti sotto i suoi post, con il suo ultimo contenuto che testimonia la bellezza della Bertini.

La nuova stagione calcistica italiana è ormai iniziata e, come accaduto lo scorso anno, si è partiti dalle partite di Coppa Italia, esclusiva Mediaset. La caccia al trofeo tricolore è scattata lo scorso 5 Agosto con i trentaduesimi di finale che hanno visto coinvolte 32 squadre che hanno dato vita a 16 partite molto spettacolari in cui non sono mancati colpi di scena. Infatti, nei trentaduesimi di finale si sono scontrate squadre di Serie A contro compagini di Serie B. Cinque sodalizi che prenderanno parte al prossimo torneo cadetto sono riusciti ad avere la meglio di avversarie che parteciperanno, a partire dal prossimo 13 Agosto, al massimo campionato italiano. Le “magnifiche cinque” sono Cittadella, Spal, Parma, Bari e Modena che hanno avuto la meglio di, rispettivamente, Lecce, Empoli, Salernitana, Verona e Sassuolo. Le partite sono state anticipate da un ampio prepartita che ha visto alla conduzione Monica Bertini. La giornalista emiliana è da tantissimo tempo uno dei volti principali della redazione sportiva del biscione. Partita da Sportitalia, è approdata a Mediaset dopo essere passata a Sky. Una carriera ricca di esperienze ed una passione per il Calcio che va al di là di tutto.

Monica Bertini infiamma la Puglia con i suoi scatti

La Bertini è capace di mettere insieme fascino e preparazione, dettagli che la rendono una delle giornaliste più apprezzate in Italia. Monica Bertini da qualche tempo è approdata anche su Instagram. Il profilo social della giornalista è tra quelli maggiormente seguiti della nota piattaforma. L’emiliana, infatti, può vantare un seguito di oltre 400 mila followers. Un numero in continua crescita, dato il fatto che qualche settimana fa era la “fan base” della Bertini annoverava qualche unità in meno. Il suo ultimo contenuto, pubblicato nelle scorse ore, ha fatto davvero il pieno di like e commenti, con un lato A in perfetta vista.

Ad ogni modo, la cronista e volto Mediaset è molto attiva sulla piattaforma social. Infatti, non mancano sempre nuovi post che vengono accolti da tantissimi “mi piace” e da tantissimi commenti da parte dei suoi followers.