Milan, il colpo che non ti aspetti: arriva a gennaio, concorrenza bruciata

Colpo in prospettiva da parte del Milan: il giovane talento seguito da tempo dai rossoneri, ha scelto di sposare la causa rossonera.

Un Milan che pensa in grande ed investe per il futuro. L’ultimo arrivato, Charles De Ketelaere, è la prova di quanto lo scouting del club rossonero lavori a pieno regime sui giovani. Ulteriore dimostrazione verso chi, da anni, critica la dirigenza accusandola di non investire cifre importanti come un club campione dovrebbe fare.

Un Milan che investe sempre più nei giovani. Gli stessi giovani che hanno riportato lo scudetto a Milano, sponda rossonera. La dirigenza ha cambiato le strategie di mercato dopo gli anni disastrosi del gruppo cinese alla guida del club. Una rosa che comprende un mix di calciatori giovani e “anziani”, con Zlatan Ibrahimovic che, oltre a mettere in campo tutta la sua qualità, fuori dal campo dimostrare di essere un vero capitano, un leader carismatico. Un Milan che ha cambiato approccio anche con lo scouting, con Geoffrey Moncada che da tempo lavora come capo scout. La nostra redazione ha avuto anche modo di poter fare una chiacchierata conoscitiva con il Capo scout del Milan. Tanti gli spunti interessanti, con una nota legata a stretto giro alla trattativa con il Club Brugge per De Ketaelere.

Milan, colpo per il futuro: si chiude tutto a Gennaio

Il Milan che lavora con lo scouting alla ricerca di giovani talenti da lanciare. Il club rossonero ha provato fino all’ultimo a strappare al club belga il classe 2005 Noah Mbamba, difensore centrale (all’occorrenza anche mediano), con il Milan che lo seguiva da molto tempo. Rossoneri che continuano a lavorare dentro e fuori dal campo, con la squadra di Pioli vincente alla prima di campionato contro l’Udinese. Milan che però guarda al futuro con grande ottimismo, dato che i rossoneri vogliono chiudere un altro colpo di prospettiva. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan è pronto a chiudere l’operazione per il giovane Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing classe 2002. I rossoneri stanno anticipando la concorrenza del Porto con un’offerta anche piuttosto consistente.

Rossoneri pronti a sborsare ben 15 milioni di euro nelle casse del Racing. Cifre consistente ma che, in parte, giustifica l’investimento del club campione d’Italia. Centrocampista d’inserimento, rapido negli inserimenti e ottime visione di gioco. Un centrocampista totale, questo è il bigliettino da visita del talento argentino, con il Milan deciso a investire su di lui. I rossoneri puntano sempre più in alto, investendo su giovani di ottima speranza, dando un segnale importante a tutte le rivali.