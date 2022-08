Claudia Ruggeri giunonica, il costume non la contiene

Questa volta Claudia Ruggeri ha colto di sorpresa tutti: lo scatto cha manda in delirio i fan con il costume non riesce a contenere tutto.

Volto ammaliante, forme che l’hanno resa celebre, una simpatia che ha conquistato tutti e che in tv le ha consentito di diventare una dei volti più accattivanti e famosi del piccolo schermo. Claudia Ruggeri, la splendida “Miss” di “Avanti un altro“, si divide fra lavoro e vacanze.

Sulla sua pagina Instagram ha raccontato le tappe della sua estate, e in ogni occasione in cui ha “regalato” scatti vertiginosi, i numeri le hanno dato ragione. Dopo aver posato per noti brand con look straordinari, ed essersi mostrata con bikini che mostrano qualcosa in più di un fisico straordinario, arriva un’altra foto presa d’assalto nei commenti. Fra chi le chiede quando tornerà in tv, e chi attende con ansia di rivederla al fianco di Bonolis sperando anche in altri progetti per ammirarla più spesso, arrivano complimenti di ogni genere. Il motivo? Provate a dare un’occhiata, resterete incantati da una donna bellissima che è sempre più attraente e lo fa con eleganza e classe da vendere.

Visione paradisiaca e costume bollente: Claudia Ruggeri decisamente esplosiva

Miss Claudia Ruggeri si mostra stesa su un lettino da mare, con un costume che difficilmente riesce a contenere le sue straordinarie forme. Uno scatto al limite che manda in tilt anche noi della redazione. Forme da capogiro e bellezza che va oltre ogni immaginazione. Miss Claudia ha raggiunto quota 1.3 milioni di followers su Instagram anche grazie alla sua bellezza infinita. Quando si parla di lei infatti arrivano solo grandi emozioni, e i fan sottolineano con cuori, fiamme, apprezzamenti di ogni genere. “Stupenda, Meravigliosa”, e ancora: “Una dea”. Poi c’è chi invece decide di approfondire le a definisce “La regina dell’estate”, sottolineando nello stesso commento che lo scatto in arrivo è di sicuro “il più bello postato in un anno intero”. L’unica certezza è che Claudia è sempre più amata dal pubblicato televisivo ma non solo. Con la sua bellezza e la sua simpatia, riesce sempre a far battere i cuori di milioni di fan che la seguono, con l’ultimo post che n’è la dimostrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

E intanto cresce l’attesa per rivederla nuovamente sugli schermi ad Avanti un altro. Ci sarà nuovamente lei, maestra di fascino e simpatia, con quella camminata che ha fatto impazzire i fan e le ha regalato un seguito clamoroso. A giudicare dalla sua galleria quel seguito è stato premiato con una serie di scatti che in una estate torrida hanno reso tutto ancora più bollente.