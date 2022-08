Sabrina Salerno, canottiera bagnata e nulla sotto: si vede tutto

Travolgente, ammaliante, sempre più decisa a far impazzire di gioia la community: Sabrina Salerno esagera con le trasparenze.

Sfidiamo chiunque a non ammirarla. A non affermare che fra le donne più sensuali, ammirate e apprezzate in Italia non possa trovare spazio l’incontenibile Sabrina Salerno.

La amano tutti. Uomini di tutte le generazioni mettono un like alle sue foto, la seguono da anni e lasciano un commento su una bacheca Instagram che spesso lascia tutti senza parole. La nativa di Genova, in sostanza, non tradisce mai. Non lo ha fatto nelle sue prime esperienze sul palco in cui fu subito notata. Shorts cortissimi, giacche di pelle, top stretti che spesso hanno messo in mostra un fisico travolgente, e che in qualche occasione hanno mostrato qualcosa di più al pubblico presente ai suoi live.

Da quelle hit di successo che l’hanno resa in breve tempo celebre la Salerno ha dato poi vita ad una carriera ricca di tappe di successo. Dai film alle partecipazione nei programmi tv fino alle interviste in cui ha raccontato gustosi aneddoti. Ancora oggi, a distanza di anni, continua a fare spettacolo e ad essere ammirata, e i motivi sono abbastanza chiari.

Sabrina Salerno pazzesca sui social

Se il suo successo non ha mai ottenuto battute d’arresto i motivi sono chiarissimi. Fisico pazzesco e sempre allenato, occhi che incollano allo schermo, sensualità travolgente e la capacità di coinvolgere i fan. Queste sono le sue armi, e la risposta del pubblico negli anni è stata sempre importante. Anche sui social infatti la sua community supera il milione di followers che non perdono occasione per lasciare un cuore, le fiamme, i commenti di chi la ama e la segue da tempo.

Chi la segue ha notato quindi che la sua estate è stata incredibile. Bikini da sogno, collaborazioni con look pazzeschi, qualche foto in cui ha mostrato qualcosa in più. Lo ha fatto di nuovo di recente, con una galleria in quattro scatti in cui non sono mancate le reazioni.

La showgirl e cantante infatti si è mostrata con un top rosso, e l’effetto bagnato, con lo zoom, ha scatenato il delirio. Il suo volto è un invito a commentare, il fisico è come sempre impeccabile, e in poche ore i commenti arrivano con un boom di complimenti. Giovani e più grandi non perdono occasione per testimoniarle tutto l’affetto in una carriera incredibile che non conosce pause.