Elisa De Panicis show, il vestito si apre e resta in tacchi e intimo

Elisa De Panicis non smette mai di sorprendere. La modella lombarda ha lasciato tutti a bocca aperta con l’ultimo post pubblicato sui social. Il video ha fatto di colpo il giro del web. Instagram è andato totalmente in tilt. I fan, infatti, hanno riempito di “mi piace” e di commenti l’apposita sezione.

Elisa De Panicis non ha alcuna intenzione di fermarsi. La modella vuole continuare a sorprendere tutti attraverso i suoi post su Instagram.

L’ecclettica modella non lascia mai nulla al caso. In effetti, la sua vita e la sua carriera sono state sempre qualcosa di nuovo, di meraviglioso e, soprattutto, qualcosa di sorprendente. Come ad esempio i suoi outfit, il suo essere sempre la centro dell’attenzione, come nel caso della sua partecipazione a “Uomini e Donne”, partecipazione che è stata resa celebre nell’immaginario collettivo anche per il fatto che la lombarda abbia preso parte alla trasmissione non solo in Italia, ma anche in Spagna. Qualcuno, proprio per questo, l’ha definita l’influencer dei due mondi, capace di lasciare il segno anche al di fuori del “Bel Paese“.

L’ultima apparizione della De Panicis in Italia risale all’edizione del Grande Fratello del 2019-2020. Al termine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la modella lombarda ha deciso di comparire sempre meno in televisione ed ha intrapreso un cammino molto particolare ed originale. Infatti, si è dedicata alla musica. Un percorso che ha portato alla pubblicazione di tre singoli tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022. Pubblicazioni che hanno raccolto anche un grande successo sui social, dove, solitamente, la modella gode di una grandissimo seguito.

Elisa De Panicis, il vestito si apre e si vede tutto: followers sorpresi!

Elisa De Panicis è sempre molto attiva sui social. Su Instagram, la modella regala sempre degli scatti e dei video che potrebbero essere definiti, molto al limite. Anche questo è alla base dello straordinario successo della De Panicis sul noto social. La lombarda, infatti, è seguita da oltre 1,5 milioni di followers. Un numero eccezionale che è cresciuto molto nelle ultime settimane. Si deve tenere conto, infatti, che fino a qualche settimana fa, la “fan base della modella si aggirava sul milione e quattro. Una crescita molto importante e costante che di fatto l’ha sta rendendo come una delle influencer maggiormente seguite di tutta la piattaforma social.