Il Milan perde i pezzi: cessione in vista per il difensore

Arrivano anche le cessioni al Milan: il difensore è pronto a lasciare il club rossonero. Su di lui, un club è pronto a fare follie.

Una cessione in vista per il Milan. Il club rossonero è al lavoro sul mercato anche per quanto riguarda le cessioni. I rossoneri però si stanno concentrando anche sulle uscite di quei giocatori che non fanno più parte del progetto Milan. Dirigenza a lavoro per sistemare gli ultimi tasselli prima della conclusione di questa sessione di calciomercato.

L’infortunio di Krunic complica e non poco i piani del Milan anche sul mercato. Con l’infortunio del bosniaco, ecco che i rossoneri studiano una mossa per la zona mediana del campo, con Maldini pronto ad entrare in azione per il colpo last minute. Quello visto contro l’Udinese è stato un super Milan. La squadra di Pioli ha vinto e convinto, per metà, contro un buon Udinese. Da rivedere qualcosa in difesa, visti i 2 gol presi anche abbastanza ingenuamente. Ottima prova però del reparto offensivo, con la doppietta di Rebic ed il gol di Brahim Diaz che hanno lanciato un segnale importante. Appuntamento alla seconda giornata, con il Milan che giocherà fuori casa contro l’Atalanta, anche lei vincente alla prima di campionato. Uno sguardo al mercato, con i rossoneri concentrati anche sulle uscite. Lo sguardo del Milan è rivolto anche alle cessioni, con un club pronto a farsi avanti per un difensore rossonero.

La cessione che non ti aspetti: ecco il futuro del difensore

Con le cessioni di Castillejo e Duarte, il mercato in uscita del Milan non è di certo finito. Un altro nome che non è più in orbita Milan e quindi fuori dal progetto rossonero è quello di Bakayoko. Il mediano francese non è mai entrato a pieno nelle gerarchie di centrocampo del Milan. Altro nome che nelle ultimo ore è stato al centro di molteplici news di mercato è quello di Ballo-Tourè. Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, anche il terzino senegalese potrebbe essere in uscita negli ultimi giorni di mercato. A sinistra è chiuso da Theo e Pioli sembra preferirgli sia Florenzi che Calabria e Kalulu adattati. Sul giocatore arrivato un anno fa dal Monaco ci sarebbe un forte corteggiamento del Galatasaray.

Il club rossonero però, è attivissimo anche sul mercato in entrata: dopo il colpo Charles De Ketelaere (che ha dato buone sensazioni al debutto contro l’Udinese), il Milan è alla continua ricerca di un difensore che possa completare il reparto arretrato a disposizione di Pioli. Maldini e Massara però, sono anche alla ricerca di un centrocampista che conosca bene il nostro campionato. L’infortunio di Krunic ha complicato sicuramente i piani del club rossonero. Pioli però, pare che voglia utilizzare in quella zona di campo uno tra Pobega e Adli, con il francese leggermente in vantaggio.