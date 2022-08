Beyoncé è una superstar. L’americana non è solo una cantante, ma un vero e proprio fenomeno. Vanta fan in tutto il mondo e non è solo un caso, quindi, che su Instagram abbia un seguito che sarebbe difficile da raggiungere da qualsiasi comune mortale. L’ultimo video ha raccolto una serie inimmaginabile di “mi piace” e commenti.

Un amore pazzesco, come è pazzesco il suo modo di ottenere il massimo da ogni canzone che Beyoncé è capace di produrre. Ogni singolo diventa un vero e proprio progetto che viene sviluppato in ogni modo possibile. Infatti, i videoclip, dei pezzi, sembrano veri e propri film e le esibizioni dal vivo degli eventi imperdibili. Ultimamente Beyoncè ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo “Renaissance“. Il disco è stato pubblicato lo scorso 29 Luglio e contiene ben 16 tracce. L’uscita del nuovo album è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo “Break my soul“.

Il pezzo è stato pubblicato il 20 Giugno ed ha raggiunto un numero di ascolti eccezionali tanto da essere stato inserito nella “Billiboard Hot 100“, la speciale classifica statunitense che tiene conto delle canzoni più ascoltate. Il singolo è stato un successo anche dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Anche in Europa, infatti, Beyoncé, ha ottenuto buoni dati di ascolto. In molte nazioni quali Francia, Svezia, Olanda, Irlanda, Regno Unito, Danimarca e Belgio, l’album ha fatto fatto il suo debutto al primo posto in classifica. Stesso risultato ottenuto in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Nessuna sorpresa, dunque, per l’artista statunitense che continua a stupire.

Beyoncé, il video lascia senza fiato: insieme di foto che lascia senza fiato!

Beyoncé, tra un impegno ed un altro, trova anche il tempo per curare il proprio profilo Instagram. L’artista è molto attenta ad ogni dettaglio. Non è quindi solo un caso se il suo account è seguito da oltre 273 milioni di followers. Un numero irraggiungibile per chiunque. La cantante posta diverse foto e anche qualche mini clip video che raccolgono sempre grandi numeri in termini di “mi piace” e commenti. La stessa cosa è avvenuta nel caso dell’ultimo video pubblicato qualche ora fa e che vede la statunitense protagonista di una carrellata di foto nelle quali indossa un outfit da far girare la testa. Infatti, la cantante indossa un abito che consente di poter “ammirare” l’intimo” che risulta essere trasparente.