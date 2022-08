Cristina Buccino, perizoma e nulla più: anche il panorama oscurato

Quattro scatti per un vero e proprio delirio social: quando la Buccino regala queste “gioie” i followers si inchinano al suo fascino.

Un delirio ad ogni scatto, una valanga di complimenti continui. Ogni volta che la Buccino fa click su Instagram per postare frammenti della sua estate, o più in generale dei momenti della sua giornata “l’effetto wow” è assicurato.

La top model calabrese continua a godere del sole, del mare e della spiaggia, ma questa volta ha oscurato davvero il panorama. Cristina Buccino ha condiviso sui social le foto che ritraggono alcuni attimi delle suo tempo libero. Il mare è fantastico, e la splendida modella e influencer si è goduta i raggi del sole e la brezza marina.

Il tutto ha creato un effetto pazzesco. Capelli mossi, il volto che conquista, le posizioni da sogno regalate ai fan letteralmente in delirio. Ciò che colpisce è infatti il suo costume. Basta dare un’occhiata all’ennesima galleria infatti per rendersi conto di essere al cospetto di una delle donne più seducenti e affascinanti sui social. Lo sanno in tanti, perché la sua popolarità è letteralmente decollata, e i suoi numeri sui social ormai le regalano un seguito clamoroso.

Cristina Buccino, costume bollente

Quasi 400 commenti in poche ore. Instagram va in delirio ogni volta che la modella regala scatti, ma questa volta la Buccino ha davvero conquistato tutti. La location è selvaggia e splendida e rende il tutto più attraente, ma la vera protagonista come sempre è lei, impeccabile e travolgente.

Il costume intero infatti di dietro è aperto, e alcuni scatti sono presi proprio da posizioni che rendono tutto più bollente. Grandi occhiali da sole, volto impeccabile, un fisico unico, allenatissimo, pazzesco. Poi quegli scatti in cui la Buccino mostra qualcosa in più, e la community reagisce in tempi record. Lei incassa i complimenti, risponde ad alcuni utenti e alimenta il suo seguito, ormai pazzesco.

C’è un record infatti sui social che ormai è davvero ad un passo. La Buccino è vicinissima ai 3 milioni di followers. Un numero non da tutti, che fotografa in pieno quanto sia amata. Del resto, a giudicare dagli scatti postati durante una magica estate, e dall’ultima galleria, seducente e affascinante, è quasi impossibile non seguirla.