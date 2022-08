Jovana Djordjevic, perizoma ‘notturno’ che toglie il fiato

Jovana Djordjevic, perizoma notturno e vista pericolosa: il suo ultimo contenuto su Instagram infiamma il social, scatto rovente.

La ex moglie del calciatore Filip Djordjevic ha fatto impazzire i fan. Il suo ultimo contenuto ha dell’incredibile, come testimoniano gli infiniti like e commenti d’approvazione rivolti alla splendida modella serba. Un binomio tra calciatori e modelle che persiste da anni non solo in Italia ma in questo caso anche in Serbia.

I due si sono conosciuti quando l’attaccante serbo ai tempi giocò in Francia, al Nantes. Quando il giocatore sposò la causa Lazio nell’estate del 2014. La compagna di Filip, ex attaccante appunto di Lazio e Chievo Verona, è stata immediatamente notata dagli appassionati di calcio, spinti dalla sua bellezza a cercare curiosità su di lei e a seguirla sui social network. Per lei i like sono aumentati in maniera ben visibile, anche grazie all’opportunità che le è stata data dagli autori dell’Isola dei Famosi nell’ultima stagione. Durante il programma, la Djordjevic ha mostrato le sue splendide forme, ma la sua esperienza è durata poco. Nell studio, durante la messa in onda del programma, il fascino ed eleganza non sono mai mancati. Look incredibili, forme in bella vista, tante battute e stupore generale da parte degli ospiti per le sue forme travolgenti. La trasmissione le ha dato ulteriore popolarità che si è trasformata in nuovi followers, in scatti incredibili, che in estate diventano ancora più bollenti. Grazie al suo fascino ed alla sua bellezza, la modella serba Jovana Djordjevic è considerata una delle più note influencer al mondo.

Primo piano bollente: Jovana Djordjevic ed il suo lato B da urlo

Il post Instagram pubblicato nelle scorse ore non fa altro che confermare l’attitudine della giovane modella nell’essere una delle influencer di maggior impatto. I primi commenti sono estremamente positivi e colpiscono in maniera piuttosto chiara. Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, per Jovana Djordjevic solo super vacanze bollenti, come testimoniano gli scatti pubblicati nelle scorse settimane. L’ultimo contenuto però, ha colpito i followers della modella. Post che fin da subito ha raccolto infiniti like e commenti di approvazione, con un lato B decisamente degno di nota. Attenzione a quello che state per assistere: vi consigliamo di stare attenti ai vostri schermi!

Il lato B lascia tutti senza parole, con Jovana Djordjevic letteralmente fuori controllo. Forme straordinarie e bellezza infinita per lei. In Italia, la coppia Djordjevic è sempre stata una delle più seguite tra sport e spettacolo. L’ex marito, bomber serbo ex Lazio e Chievo Verona, ha collezionato in Italia tra Serie A e B la bellezza di 137 presenze e 31 gol totali.