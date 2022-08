Elisabetta Canalis, il top non copre quasi nulla: visione scottante

Elisabetta Canalis non lascia scampo ai propri fan. L’ex velina regala una serie di foto che mettono in risalto il suo fisico statuario. Le immagini hanno fatto sussultare i fan. Numerosi i “mi piace” ed anche i commenti pervenuti sotto al post.

Elisabetta Canalis è ormai un vero e proprio fenomeno sui social. L’ex velina non smette mai di stupire. Nonostante abbia superato la soglia dei 40 anni, la modella sarda sembra avere qualche anno in meno rispetto a quanto riportato dalla carta d’identità.

Di certo, questo, non è un dettaglio di poco conto. Infatti, la cosa non passa inosservata a quanti la seguono sui social. In effetti è solo lì che la Canalis può essere seguita, dato che le apparizioni televisive sono piuttosto rare. Unica eccezione è stata la conduzione di “Vite da copertina” che, di fatto, ha permesso alla modella di tornare saldamente in televisione dopo un lungo periodo di lontananza. A pesare in questa lunga assenza dal piccolo schermo è, ovviamente, il suo trasferimento negli Stati Uniti dove vive con il marito e la figlia nata nel 2015.

Scelte di vita, che comunque non la tengono distante da quanti l’hanno amata sin dalla prima volta che ha calcato il bancone di “Striscia la Notizia“, diventando la prima velina mora del terzo millennio per il tg satirico diretto da Antonio Ricci. I suoi storici fan continuano a seguirla sui social dove la Canalis è piuttosto attiva. Instagram, infatti, è la piattaforma maggiormente adoperata dalla modella. Sul social fotografico, infatti, non è raro trovare diversi nuovi scatti quasi ogni giorno. Una frequenza pazzesca, come sono pazzeschi le pose che la Canalis assume nelle foto.

Elisabetta Canalis, il top è corto: fisico in bella mostra e spettacolo da capogiro!

Elisabetta Canalis, come già ampiamente detto, è molto seguita sui social. L’ex velina, infatti, può vantare un seguito molto importante che si aggira sui 3,3 milioni di followers. Un numero molto importante che continua a crescere. Nonostante sia al culmine della notorietà, la Canalis, continua a conquistare i cuori di nuovi utenti sul noto social. Qualcosa di unico. Come sono unici i post che la vedono assoluta protagonista. Infatti, la modella, ha pubblicato un set fotografico composto da diversi scatti. Per l’esattezza sono 3 foto. Nelle tre immagini, la modella è seduta su una poltrona ed indossa un paio di jeans ed un top grigio che è molto piccolo e lascia intravedere l’addome scolpito e il lato A.