Anna Tatangelo, notte bollente con questo vestito e che tacchi

Anna Tatangelo ci regala una nuova perla che arriva direttamente dal suo account ufficiale Instagram e che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Non vi nascondiamo che anche noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole

In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Ovviamente con uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato e che sta raccogliendo il successo che merita. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta che rimanere qui con noi per osservare il tutto con la massima attenzione. Non ci resta che augurarvi una buona visione – FOTO

Anna Tatangelo, semplicemente favolosa: che forme

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella maniera che più piace a noi. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo livello di sensualità che, con questa foto, si è decisamente alzato. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un qualcosa che stavamo aspettando con molta ansia e che non poteva assolutamente passare inosservato. Da vedere e rivedere con la massima attenzione. Questa è stata, molto probabilmente, la sua estate. L’isola di Ibiza ha avuto il piacere di accogliere una delle nostre ragazze che fanno parte di questa rubrica. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti gli impegni che avevate in programma e di concentrarvi esclusivamente su di lei e di quello che ci ha appena regalato. Un qualcosa di davvero straordinario.

Anna Tatangelo, forme spettacolari: visione paradisiaca – FOTO

E’ proprio vero: il panorama è mozzafiato e allo stesso tempo paradisiaco, ma lei lo è decisamente di più. Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Un vestito che le dona alla grande e che mette in risalto le sue forme. Spaccatura devastante e gamba in netto risalto. Una scollatura che mette in evidenza il suo lato ‘A’ a dir poco fantastico. Sguardo decisamente sexy e da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza parole. Anche in questa occasione ci ha mandato completamente al tappeto, semplicemente sensazionale.