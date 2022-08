Paola Di Benedetto, gambe accavallate e posizione seducente

Un altro grandissimo successo che porta la firma da parte di Paola Di Benedetto. Un qualcosa che ti fa rimanere senza alcun minimo dubbio senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere

Non può essere che lei una delle regine incontrastate dei social network. Nel frattempo continua la sua strepitosa vacanza a Porto Cervo. Anche se da single. Voci delle ultime settimane parlano addirittura di una clamorosa separazione con il cantante Rkomi. La coppia è durata pochissimo tempo. Il cantante, in questo momento, si trova in tour in Sicilia mentre lei si sta godendo il mare ed il sole di Porto Cervo – FOTO

Paola Di Benedetto, da rimanere senza parole

Anche in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Non ci resta che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire l’ultimo post fornito dalla bellissima influencer che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa bollente estate. Come riportato in precedenza, la nativa di Vicenza si trova in Sardegna dove si sta godendo un periodo di relax. Dopo aver staccato la spina dal mondo del lavoro per qualche tempo ecco che arriva il momento di far vedere a tutti le sue straordinarie foto che continuano a ricevere il successo che merita sui social. Inutile ribadire che il suo ultimo post sta continuando ad avere una serie importante ed infinita di “like” e commenti di approvazione. Numeri che, con il passare delle ore, crescono sempre di più. Se non avete ancora capito a cosa ci stiamo riferendo non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo visto che ci sarà assolutamente da divertirsi. Buona visione.

Paola Di Benedetto, visione da urlo: gambe da infarto – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai. Qui la vediamo che trascorre un pre-serata in un locale di Porto Cervo prima di uscire con il suo gruppo di amici. Possiamo notare la sua importante abbronzatura ed un fisico davvero niente male. Ovviamente l’occhio non può non cadere sulle sue gambe decisamente accavallate che hanno mandato completamente in tilt il sistema di Instagram. Decisamente da urlo.