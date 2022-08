Il limite è stato superato, via Orsolini: opzione in Serie A per lui

Riccardo Orsolini è pronto a salutare il Bologna: su di lui, tante squadre di Serie A disposte a prendere il trequartista rossoblù.

Il Bologna ha perso la pazienza ed ha messo definitivamente sul mercato Riccardo Orsolini. Il trequartista rossoblù potrebbe restare in Serie A, dove tante squadre risultano essere interessate. L’ultima partita, terminata sull’1-1, ha visto lui come protagonista, ma in negativo.

Riccardo Orsolini è sempre più ai margini del Bologna, soprattutto dopo la partita contro l’Hellas Verona. La sfida è terminata sull’1-1, con le reti di Arnautovic per il Bologna e con Henry che pareggia i conti con un gran colpo di testa. Il vero protagonista assoluto del match è stato Riccardo Orsolini. Sfiorato l’eurogol praticamente a fine primo tempo, il trequartista dei rossoblù si è visto protagonista di un gol d’autore dopo una bella ripartenza del Bologna. Il VAR ed il fuorigioco rovinano la festa dei rossoblù e del calciatore ex Juventus. Al minuto 78, ancora protagonista Orsolini, questa volta però in negativo. Intervento totalmente scomposto ai danni del povero Hongla e rosso diretto per il calciatore rossoblù. Una brutta tegola per Sinisa Mihajlovic, dato che il tecnico serbo dovrà fare a meno di lui per il prossimo impegno di campionato contro il Milan.

Orsolini lascia il Bologna: per lui, nuova sfida in Serie A

La dirigenza del Bologna non ha per nulla gradito il comportamento delle ultime settimane di Orsolini. Ad aggravare ulteriormente la sua situazione, l’espulsione rimediata contro l’Hellas Verona. Non contento anche il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare a meno di lui come spiegato poc’anzi. Stando alle ultime di mercato, Torino e Sassuolo hanno mostrato interesse verso il trequartista rossoblù. In notevole rialzo le possibilità che Orsolini possa lasciare il Bologna. Per lui, una nuova sfida in Serie A ad attenderlo.

L’ultima annata di Orsolini al Bologna è stata piena di alti e bassi. Nonostante i suoi 7 gol e 4 assist totali, il calciatore ha sempre avuto da ridire sul ruolo e sull’importanza all’interno della squadra. A tal proposito, diverse squadre di Serie A in passato, avevano espresso parecchio interesse per lui. Interesse ribadito anche nelle ultime settimane, con il Torino in particolare che ad oggi sarebbe il club maggiormente interessato. Il club granata ha intenzione di risollevare il proprio mercato e rinforzarsi specialmente in fase offensiva, visti i pesanti addii già avvenuti di Belotti e Brekalo. Uno dei profili prediletti dalla dirigenza del Torino è proprio quello di Orsolini. I granata sono pronti ad approfittarne, con Orsolini pronto ad una nuova avventura in Serie A.